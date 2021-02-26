https://ria.ru/20210226/privivka-1599025436.html

Врачи объяснили, что делать заболевшим после первой прививки от COVID-19

Врачи объяснили, что делать заболевшим после первой прививки от COVID-19

Врач-вирусолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с "Вечерней Москвой" дал совет людям, заболевшим после первой прививки от коронавируса. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T03:49

2021-02-26T03:49

2021-02-26T13:35

распространение коронавируса

александр чепурнов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

николай крючков

общество

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Врач-вирусолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с "Вечерней Москвой" дал совет людям, заболевшим после первой прививки от коронавируса.Медик подчеркнул, что в такой ситуации следует перенести сроки второй инъекции на одну-две недели.В свою очередь, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с газетой отметил, что при необходимости отсрочку повторной прививки можно увеличить и на большее время.По его словам, пауза между первым и вторым вакцинированием может длиться вплоть до месяца.

https://ria.ru/20210222/vaktsina-1598526913.html

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2021

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