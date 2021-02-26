Врачи объяснили, что делать заболевшим после первой прививки от COVID-19
03:49 26.02.2021 (обновлено: 13:35 26.02.2021)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от коронавируса в ТРЦ "Щелковский"
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Врач-вирусолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с "Вечерней Москвой" дал совет людям, заболевшим после первой прививки от коронавируса.
Медик подчеркнул, что в такой ситуации следует перенести сроки второй инъекции на одну-две недели.
"Если вы заболели простудным заболеванием после первой прививки от COVID-19, лечиться надо точно так же, как лечатся от ОРВИ: принимать, если надо, жаропонижающие препараты, обильное теплое питье. Когда пройдет первый, острый период ОРВИ и нормализуется температура, следует сделать вторую прививку", — пояснил Крючков.
В свою очередь, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с газетой отметил, что при необходимости отсрочку повторной прививки можно увеличить и на большее время.
"О дате повторной инъекции лучше договориться с вашим вакцинологом", — посоветовал Чепурнов.
По его словам, пауза между первым и вторым вакцинированием может длиться вплоть до месяца.