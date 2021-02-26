Бывший посол США Макфол скучает по русскому творогу
© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкПосол США в России Майкл Макфол на приеме по случаю празднования Дня независимости США
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Бывший посол США в Москве Майкл Макфол, уехавший из России еще в 2014 году, признался, что до сих пор скучает по творогу.
"Я скучаю по творогу", - написал Макфол в Twitter в четверг вечером по калифорнийскому времени сначала на английском, а потом на русском языке.
На комментарий о том, что творог можно заменить домашним сыром (farmer cheese) или купить в "русских" магазинах, он ответил, что перепробовал уже все, но "это не то же самое".
"Каждый день в России на завтрак я ел творог с медом к большому разочарованию для нашего шеф-повара в Спасо-Хаус (резиденция посла США в Москве - Прим. ред.)", - рассказал Макфол.
Многие пользователи Twitter в ответ на публикацию бывшего посла предлагали ему сделать творог самостоятельно и делились рецептами "настоящего творога".
8 августа 2019, 08:00"Мистер Пельмени". Чем запоминаются американские послы в России