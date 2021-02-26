https://ria.ru/20210226/posol-1599109564.html

Бывший посол США Макфол скучает по русскому творогу

Бывший посол США Макфол скучает по русскому творогу

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол, уехавший из России еще в 2014 году, признался, что до сих пор скучает по творогу. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T15:12

2021-02-26T15:12

2021-02-26T15:12

россия

майкл макфол

сша

в мире

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Бывший посол США в Москве Майкл Макфол, уехавший из России еще в 2014 году, признался, что до сих пор скучает по творогу."Я скучаю по творогу", - написал Макфол в Twitter в четверг вечером по калифорнийскому времени сначала на английском, а потом на русском языке.На комментарий о том, что творог можно заменить домашним сыром (farmer cheese) или купить в "русских" магазинах, он ответил, что перепробовал уже все, но "это не то же самое".Многие пользователи Twitter в ответ на публикацию бывшего посла предлагали ему сделать творог самостоятельно и делились рецептами "настоящего творога".

https://ria.ru/20190808/1557270161.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, майкл макфол, сша, в мире