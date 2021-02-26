Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210226/posol-1599109564.html
Бывший посол США Макфол скучает по русскому творогу
Бывший посол США Макфол скучает по русскому творогу
Бывший посол США в Москве Майкл Макфол, уехавший из России еще в 2014 году, признался, что до сих пор скучает по творогу. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T15:12
2021-02-26T15:12
россия
майкл макфол
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152508/34/1525083409_0:541:1717:1507_1920x0_80_0_0_68ddcd4e8366eda064c033e8f602f2a5.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Бывший посол США в Москве Майкл Макфол, уехавший из России еще в 2014 году, признался, что до сих пор скучает по творогу."Я скучаю по творогу", - написал Макфол в Twitter в четверг вечером по калифорнийскому времени сначала на английском, а потом на русском языке.На комментарий о том, что творог можно заменить домашним сыром (farmer cheese) или купить в "русских" магазинах, он ответил, что перепробовал уже все, но "это не то же самое".Многие пользователи Twitter в ответ на публикацию бывшего посла предлагали ему сделать творог самостоятельно и делились рецептами "настоящего творога".
https://ria.ru/20190808/1557270161.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/152508/34/1525083409_0:380:1717:1668_1920x0_80_0_0_ba03b1e57c578648070518b7019df3ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, майкл макфол, сша, в мире

Бывший посол США Макфол скучает по русскому творогу

15:12 26.02.2021
 
© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкПосол США в России Майкл Макфол на приеме по случаю празднования Дня независимости США
Посол США в России Майкл Макфол на приеме по случаю празднования Дня независимости США - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Бывший посол США в Москве Майкл Макфол, уехавший из России еще в 2014 году, признался, что до сих пор скучает по творогу.
"Я скучаю по творогу", - написал Макфол в Twitter в четверг вечером по калифорнийскому времени сначала на английском, а потом на русском языке.
На комментарий о том, что творог можно заменить домашним сыром (farmer cheese) или купить в "русских" магазинах, он ответил, что перепробовал уже все, но "это не то же самое".
"Каждый день в России на завтрак я ел творог с медом к большому разочарованию для нашего шеф-повара в Спасо-Хаус (резиденция посла США в Москве - Прим. ред.)", - рассказал Макфол.
Многие пользователи Twitter в ответ на публикацию бывшего посла предлагали ему сделать творог самостоятельно и делились рецептами "настоящего творога".
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман - РИА Новости, 1920, 08.08.2019
8 августа 2019, 08:00
"Мистер Пельмени". Чем запоминаются американские послы в России
 
РоссияМайкл МакфолСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42Сенатор Цеков предложил учредить день деоккупации Крыма
05:25Пушков предостерег Байдена от повторения ошибок Обамы насчет России
04:43В Каталонии на акции в поддержку рэпера задержали семь человек
04:27Приморца обвинили в публикации фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
04:10Названы самые полезные и опасные для здоровья фрукты
04:00Врач рассказал, о каких болезнях предупреждают ночные кошмары
03:45Уругвай готов закупать российскую вакцину "Спутник V"
03:43Байден пообещал Саудовской Аравии "новые правила" в политике
03:41Названы "суперпродукты" для продления жизни
03:14"Роскосмос" может запустить спутники "Экспресс" раньше плана
02:53В Швейцарии не менее 16 человек умерли после вакцинации от COVID-19
02:32Венесуэла назвала удар США по Сирии "возвращением к бесконечной войне"
02:21Турчинов обвинил Украину в "финансировании" России
02:19Ортопед-травматолог рассказал, почему меняется форма стопы
02:19Финансист рассказал, как создать пассивный доход без глупых ошибок
01:44В Литве мужчина умер через несколько минут после прививки от коронавируса
01:40Премьер Черногории поблагодарил Россию за вакцину "Спутник V"
01:25Байден обратился к Ирану с предупреждением после удара в Сирии
01:14В США порекомендовали к применению вакцину Johnson & Johnson от COVID-19
01:12Психолог определила портрет опасных просителей денег взаймы
Лента новостейМолния