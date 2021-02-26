https://ria.ru/20210226/omon-1599029590.html

Адвокаты экс-схимонаха Сергия сообщили об омоновцах в монастыре на Урале

Адвокаты экс-схимонаха Сергия сообщили об омоновцах в монастыре на Урале

Адвокаты бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) сообщили, что в Среднеуральский женский монастырь приехал ОМОН. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T07:39

2021-02-26T07:39

2021-02-26T13:34

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 фев — РИА Новости. Адвокаты бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) сообщили, что в Среднеуральский женский монастырь приехал ОМОН.На опубликованном там же видео видно, что несколько десятков силовиков дежурят на территории обители и не пускают монахинь в главный храм "Спорительница хлебов". По словам представителя монастыря, сейчас правоохранители задерживают священнослужителей.Адвокаты утверждают, что операция проводится для поиска келейника Романова — отца Силуана. Обыски они называют незаконными — по их словам, силовики не предъявили санкцию суда.Официальными комментариями Росгвардии, ФСБ и Следственного комитета РИА Новости пока не располагает.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и активно проповедовать. В сентябре прошлого года Романова отлучили от церкви.В ночь на 29 декабря бывшего схиигумена задержали, для чего ОМОНу пришлось штурмовать монастырь. Его обвиняют в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве. Сейчас Романов находится в Москве под арестом.

https://ria.ru/20210218/vzyatki-1598016858.html

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новости - религия и мировоззрение, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, екатеринбург, происшествия