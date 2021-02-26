https://ria.ru/20210226/nevskiy-1599077082.html

В РПЦ пояснили, почему выступают за памятник Невскому на Лубянке

В РПЦ пояснили, почему выступают за памятник Невскому на Лубянке

При альтернативе между Феликсом Дзержинским и Александром Невским в голосовании по установке памятника на Лубянской площади в Москве, выбирать нужно Невского,... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T12:51

2021-02-26T12:51

2021-02-26T13:10

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. При альтернативе между Феликсом Дзержинским и Александром Невским в голосовании по установке памятника на Лубянской площади в Москве, выбирать нужно Невского, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10.00 и продлится до 5 марта на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. По данным портала "Активный гражданин", число проголосовавших на этой площадке незадолго до 19.00 мск 25 февраля превысило 150 тысяч человек. На 19.53 мск в голосовании равенство – оба варианта получают по 50%."В ситуации выбора между святым князем Александром Невским и железным Феликсом никакого выбора, конечно, нет. Страница истории с ФЭ (Феликсом Эдмундовичем – ред.) должна быть перевернута (но не забыта). А на Лубянке должен появиться памятник святому благоверному князю", - написал Легойда в своем Telegram-канале, комментируя голосование по памятнику на Люблянской площади, которое московские власти открыли на портале "Активный гражданин".В свою очередь замуправделами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале предположил, что больше всего голосов набирал бы вариант "оставить все, как есть сейчас", "если бы организаторы (его – ред.) добавили".Председатель комиссии Русской православной церкви по канонизации святых, игумен ставропигиального Спасо-Преображенского Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий также отметил, что в отсутствии другого выбора голосовать надо за кандидатуру Невского. "Совершенно согласен с епископом Саввой, но в данной ситуации уже необходимо голосовать за святого Александра Невского", - написал он в своем Telegam-канале.Ранее руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН религиовед Роман Лункин заявил РИА Новости, что православные верующие "не могут выбрать Дзержинского, который участвовал в гонениях на Церковь".В России, согласно указу президента Владимира Путина, в 2021 году празднуется 800-летие со дня рождения князя Александра Невского. Праздничные мероприятия пройдут и в Русской православной церкви, которая канонизировала Невского.Памятник Дзержинскому – основателю и первому руководителю ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, из которой "выросли" НКВД, а потом КГБ) появился на Лубянской площади в 1958 году. Тогда площадь носила имя Дзержинского, на ней с 20-х годов располагалось здание ВЧК, а сейчас - комплекс зданий ФСБ России. Памятник Дзержинскому был демонтирован в августе 1991 года после провала госпереворота, организованного Государственным комитетом по чрезвычайному положению, в который входил в том числе председатель КГБ Владимир Крючков. Сейчас памятник можно увидеть в московском парке "Музеон" на Крымской набережной.

https://ria.ru/20210218/pamyatnik-1598052906.html

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