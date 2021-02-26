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В Германии назвали фото удостоверения Навальной фальшивкой
В Германии назвали фото удостоверения Навальной фальшивкой
Распространяемое в социальных сетях изображение якобы немецкого удостоверения Юлии Навальной является подделкой, заявили РИА Новости в МИД ФРГ. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T17:19
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БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. Распространяемое в социальных сетях изображение якобы немецкого удостоверения Юлии Навальной является подделкой, заявили РИА Новости в МИД ФРГ.Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась фотография, на которой якобы изображено удостоверение гражданина ФРГ, выданное на имя Юлии Навальной. Первым его опубликовал дизайнер и блогер Артемий Лебедев, однако позже он обновил пост, указав, что фотография является подделкой.
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артемий лебедев, германия, юлия навальная, мид германии

В Германии назвали фото удостоверения Навальной фальшивкой

17:19 26.02.2021 (обновлено: 17:40 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЮлия Навальная у здания Щербинского районного суда города Москвы
Юлия Навальная у здания Щербинского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. Распространяемое в социальных сетях изображение якобы немецкого удостоверения Юлии Навальной является подделкой, заявили РИА Новости в МИД ФРГ.
Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась фотография, на которой якобы изображено удостоверение гражданина ФРГ, выданное на имя Юлии Навальной. Первым его опубликовал дизайнер и блогер Артемий Лебедев, однако позже он обновил пост, указав, что фотография является подделкой.
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"Что касается курсирующей в социальных сетях фотографии, то речь идет о фальшивке", - заявил РИА Новости представитель МИД ФРГ на просьбу прокомментировать опубликованное изображение.

 
Артемий ЛебедевГерманияЮлия НавальнаяМИД Германии
 
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