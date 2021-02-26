https://ria.ru/20210226/navalnaya-1599138645.html
В Германии назвали фото удостоверения Навальной фальшивкой
В Германии назвали фото удостоверения Навальной фальшивкой
Распространяемое в социальных сетях изображение якобы немецкого удостоверения Юлии Навальной является подделкой, заявили РИА Новости в МИД ФРГ. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T17:19
2021-02-26T17:19
2021-02-26T17:40
артемий лебедев
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юлия навальная
мид германии
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БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. Распространяемое в социальных сетях изображение якобы немецкого удостоверения Юлии Навальной является подделкой, заявили РИА Новости в МИД ФРГ.Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась фотография, на которой якобы изображено удостоверение гражданина ФРГ, выданное на имя Юлии Навальной. Первым его опубликовал дизайнер и блогер Артемий Лебедев, однако позже он обновил пост, указав, что фотография является подделкой.
https://ria.ru/20210215/navalnaya-1597420669.html
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артемий лебедев, германия, юлия навальная, мид германии