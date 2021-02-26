https://ria.ru/20210226/navalnaya-1599138645.html

В Германии назвали фото удостоверения Навальной фальшивкой

В Германии назвали фото удостоверения Навальной фальшивкой

Распространяемое в социальных сетях изображение якобы немецкого удостоверения Юлии Навальной является подделкой, заявили РИА Новости в МИД ФРГ. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T17:19

2021-02-26T17:19

2021-02-26T17:40

артемий лебедев

германия

юлия навальная

мид германии

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БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. Распространяемое в социальных сетях изображение якобы немецкого удостоверения Юлии Навальной является подделкой, заявили РИА Новости в МИД ФРГ.Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась фотография, на которой якобы изображено удостоверение гражданина ФРГ, выданное на имя Юлии Навальной. Первым его опубликовал дизайнер и блогер Артемий Лебедев, однако позже он обновил пост, указав, что фотография является подделкой.

https://ria.ru/20210215/navalnaya-1597420669.html

германия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артемий лебедев, германия, юлия навальная, мид германии