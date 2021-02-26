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Минприроды хочет рекультивировать свалки за счет тарифов для населения
Минприроды хочет рекультивировать свалки за счет тарифов для населения
Минприроды предложило рекультивировать полигоны с истекающим сроком службы за счет включения надбавки в тариф на вывоз мусора, сообщает РБК. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T09:39
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министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
общество
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Минприроды предложило рекультивировать полигоны с истекающим сроком службы за счет включения надбавки в тариф на вывоз мусора, сообщает РБК.Директор департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Роман Земцов заявил, что рекультивация разных видов полигонов зависит от их расположения и объема.Отмечается, что расчет надбавки к тарифу за вывоз твердых коммунальных отходов выполнен с использованием средних нормативов, которые составили 2,53 кубических метра на человека в год.Земцов считает, что увеличение тарифа не является критичным для населения.
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министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество

Минприроды хочет рекультивировать свалки за счет тарифов для населения

09:39 26.02.2021 (обновлено: 09:44 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБульдозер на полигоне твердых бытовых отходов возле Каменска-Уральского Свердловской области.
Бульдозер на полигоне твердых бытовых отходов возле Каменска-Уральского Свердловской области. - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Минприроды предложило рекультивировать полигоны с истекающим сроком службы за счет включения надбавки в тариф на вывоз мусора, сообщает РБК.
Директор департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Роман Земцов заявил, что рекультивация разных видов полигонов зависит от их расположения и объема.
"Исходя из средних значений, размер тарифной надбавки должен составить порядка 32 рублей в год на человека", — заключил Земцов.
Отмечается, что расчет надбавки к тарифу за вывоз твердых коммунальных отходов выполнен с использованием средних нормативов, которые составили 2,53 кубических метра на человека в год.
Земцов считает, что увеличение тарифа не является критичным для населения.
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Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Общество
 
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