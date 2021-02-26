https://ria.ru/20210226/musor-1599039240.html
Минприроды хочет рекультивировать свалки за счет тарифов для населения
Минприроды хочет рекультивировать свалки за счет тарифов для населения
Минприроды предложило рекультивировать полигоны с истекающим сроком службы за счет включения надбавки в тариф на вывоз мусора, сообщает РБК. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T09:39
2021-02-26T09:39
2021-02-26T09:44
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
общество
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Минприроды предложило рекультивировать полигоны с истекающим сроком службы за счет включения надбавки в тариф на вывоз мусора, сообщает РБК.Директор департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Роман Земцов заявил, что рекультивация разных видов полигонов зависит от их расположения и объема.Отмечается, что расчет надбавки к тарифу за вывоз твердых коммунальных отходов выполнен с использованием средних нормативов, которые составили 2,53 кубических метра на человека в год.Земцов считает, что увеличение тарифа не является критичным для населения.
https://ria.ru/20210216/dagestan-1597556525.html
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