https://ria.ru/20210226/musor-1599039240.html

Минприроды хочет рекультивировать свалки за счет тарифов для населения

Минприроды хочет рекультивировать свалки за счет тарифов для населения

Минприроды предложило рекультивировать полигоны с истекающим сроком службы за счет включения надбавки в тариф на вывоз мусора, сообщает РБК. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T09:39

2021-02-26T09:39

2021-02-26T09:44

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

общество

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Минприроды предложило рекультивировать полигоны с истекающим сроком службы за счет включения надбавки в тариф на вывоз мусора, сообщает РБК.Директор департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Роман Земцов заявил, что рекультивация разных видов полигонов зависит от их расположения и объема.Отмечается, что расчет надбавки к тарифу за вывоз твердых коммунальных отходов выполнен с использованием средних нормативов, которые составили 2,53 кубических метра на человека в год.Земцов считает, что увеличение тарифа не является критичным для населения.

https://ria.ru/20210216/dagestan-1597556525.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество