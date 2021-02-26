https://ria.ru/20210226/lindemann-1598962429.html

В Сети обсуждают снимок Тилля Линдеманна в образе советского гражданина

В Сети обсуждают снимок Тилля Линдеманна в образе советского гражданина

Немецкий музыкант и фронтмен метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн разместил в Instagram снимок, стилизованный под Москву времен СССР, чем вызвал бурную... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T01:21

2021-02-26T01:21

2021-02-26T01:21

россия

александр ревва

леонид гайдай

москва

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Немецкий музыкант и фронтмен метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн разместил в Instagram снимок, стилизованный под Москву времен СССР, чем вызвал бурную реакцию среди российских пользователей.На снимке, сделанном Дэнни Ульманном, рокер стоит на фоне массивных колонн в строгом черном пальто и задумчиво смотрит вдаль. В руке вокалист группы Rammstein держит дипломат и меховую шапку-ушанку."Тилль Васильевич", — прокомментировал шоумен Александр Ревва, имея в виду комедию Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" (1973). "Типичный советский батя", "У моего дедушки такая шапка была", "Коренной москвич", "Пора уже гражданство делать", — присоединились к обсуждению подписчики.Многим понравилось, что Линдеманн с таким теплом относится к России, и написали, чтобы он скорее приезжал с концертами. Просьбы были адресованы из Перми, Екатеринбурга и других городов.

https://ria.ru/20191219/1562539946.html

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россия, александр ревва, леонид гайдай, москва, rammstein, шоу-бизнес, музыка, новости культуры, тилль линдеманн