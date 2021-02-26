В СЕ заявили о нарушениях прав человека в Крыму, не приведя примеров
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Глава комитета министров Совета Европы, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас выразил обеспокоенность ситуацией с правами человека в Крыму, не приведя никаких деталей и доказательств нарушений.
"Комитет министров по-прежнему обеспокоен тем, что ситуация с правами человека на Крымском полуострове значительно ухудшилась после незаконной аннексии Российской Федерацией", - говорится в поступившем РИА Новости заявлении Мааса в связи с годовщиной воссоединения Крыма с Россией.
"Принимая во внимание решение Европейского суда по правам человека от 14 января 2021 года в отношении Крыма, я призываю Россию полностью соблюдать международное гуманитарное право и международные стандарты в области прав человека, в том числе путем предоставления беспрепятственного доступа региональным и международным механизмам мониторинга прав человека, а также неправительственных правозащитных организаций в Крым и Севастополь", - заявил Маас.
В МИД РФ неоднократно заявляли, что РФ делает все, что отвечает международному праву, Уставу ООН, уважает право любого народа самому определять свою судьбу, это распространяется на права национальных меньшинств, будь то в Крыму или где угодно. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу заявила, что Москва всегда готова принять в Крыму любые международные контрольные механизмы в области прав человека.
Маас также заявил о "необходимости полной реализации Минских договоренностей и выводов Парижского саммита для прекращения военного конфликта в Донбассе".
Германия председательствует в комитете министров Совета Европы с ноября 2020 по май 2021 года. В ноябре прошлого года Маас представил программу председательства своей страны. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя эту презентацию, указал, что это было сделано грубо, недипломатично, местами русофобски.