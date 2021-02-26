https://ria.ru/20210226/krym-1599102773.html

В СЕ заявили о нарушениях прав человека в Крыму, не приведя примеров

В СЕ заявили о нарушениях прав человека в Крыму, не приведя примеров

Глава комитета министров Совета Европы, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас выразил обеспокоенность ситуацией с правами человека в Крыму, не приведя никаких... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T14:44

2021-02-26T14:44

2021-02-26T14:44

россия

мария захарова

хайко маас

европейский суд

сергей лавров

совет европы

москва

германия

оон

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Глава комитета министров Совета Европы, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас выразил обеспокоенность ситуацией с правами человека в Крыму, не приведя никаких деталей и доказательств нарушений."Принимая во внимание решение Европейского суда по правам человека от 14 января 2021 года в отношении Крыма, я призываю Россию полностью соблюдать международное гуманитарное право и международные стандарты в области прав человека, в том числе путем предоставления беспрепятственного доступа региональным и международным механизмам мониторинга прав человека, а также неправительственных правозащитных организаций в Крым и Севастополь", - заявил Маас.В МИД РФ неоднократно заявляли, что РФ делает все, что отвечает международному праву, Уставу ООН, уважает право любого народа самому определять свою судьбу, это распространяется на права национальных меньшинств, будь то в Крыму или где угодно. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу заявила, что Москва всегда готова принять в Крыму любые международные контрольные механизмы в области прав человека.Маас также заявил о "необходимости полной реализации Минских договоренностей и выводов Парижского саммита для прекращения военного конфликта в Донбассе".Германия председательствует в комитете министров Совета Европы с ноября 2020 по май 2021 года. В ноябре прошлого года Маас представил программу председательства своей страны. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя эту презентацию, указал, что это было сделано грубо, недипломатично, местами русофобски.

https://ria.ru/20210226/prichiny-1599090901.html

https://ria.ru/20210226/krym-1599022004.html

россия

москва

германия

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