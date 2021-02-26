https://ria.ru/20210226/koronavirus-1599036470.html

Ученые назвали факторы, снизившие уровень заболеваемости COVID-19 в США

Ученые назвали факторы, снизившие уровень заболеваемости COVID-19 в США

Резкий спад числа случаев коронавируса в США за последнее время трудно объяснить каким-то одним фактором, таким как большое число переболевших или вакцинация,... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T09:19

2021-02-26T09:19

2021-02-26T09:19

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости, Алексей Богдановский. Резкий спад числа случаев коронавируса в США за последнее время трудно объяснить каким-то одним фактором, таким как большое число переболевших или вакцинация, но ясно одно: расслабляться рано, меры защиты ослабевать не следует, считают опрошенные РИА Новости ученые.C момента пика в районе 10 января (средний недельный показатель в 250 тысяч случаев ежедневно) уровень заболеваемости коронавирусом в США постоянно падает. По состоянию на 25 февраля число фиксируемых ежедневно случаев сократилось вчетверо, до примерно 68 тысяч в день, что также очень высокая цифра по меркам любой страны. За это время власти развернули кампанию вакцинации. В США хотя бы одну из двух доз вакцины получили уже 66,5 миллиона человек (14% населения), две дозы - больше 20 миллионов (более 6% населения). Кроме того, в стране зафиксировано уже почти 30 миллионов случаев коронавируса. Если верить гипотезам, что на один подтвержденный случай приходится три неподтвержденных, то переболеть коронавирусом и получить естественный иммунитет по крайней мере на время могли до 120 миллионов американцев - более трети населения.Макс Лау, профессор биостатистики и биоинформатики в Университете Эмори в США, считает, что вакцинация совершенно точно помогла снизить распространение вируса."Думаю, что мы можем без опасений сказать, что вакцинация сокращает и тяжесть заболевания, и его передачу. Сможем ли мы поддерживать низкий уровень (заболеваемости), будет зависеть от двух факторов. Один - защита вакцины против новых вариантов, второй - если предположить, что защита вакцины может уменьшиться со временем, как в вакцинах от гриппа, - сможет ли иммунная система ранее зараженных и вакцинированных людей предоставить долговременную иммунную реакцию на повторное заражение", - сказал Лау РИА Новости.Профессор Университета Миссисипи Вэнь У считает, что такой резкий спад могла обеспечить только вакцина, несмотря на то, что были и другие факторы."Вакцинация, должно быть, имеет значительную роль в этом быстром падении числа регистрируемых ежедневно новых случаев. Обычно можно ожидать кривой, которая достигает плато, а потом снижается постепенно, но у нас сейчас внезапный спад, который показывает действие какого-то критического фактора", - пояснил У, который совместно с двумя другими учеными разработал математическую модель оценки риска передачи по воздуху вирусов, подобных COVID-19."Помимо вакцины, я не вижу другого кандидата на эту роль. Я бы также хотел отметить, что ситуация лучше, чем в декабре, но по-прежнему намного хуже, чем прошлым летом. Это означает, что вирус по-прежнему широко распространяется", - считает он."Учитывая, что так много людей уже заразились или сделали прививку, и при этом число ежедневных новых случаев все еще выше, чем летом, я бы сказал, что мы еще не приблизились к групповому иммунитету. Меры безопасности на данном этапе не нужно ослаблять", - заключил профессор У.Грэм Медли, директор Центра математического моделирования инфекционных заболеваний в Лондонской школе гигиены и тропической медицины, уточнил, что причинно-следственную связь установить непросто."Может быть много причин, по которым число случаев падает. В частности, нелегко разделения изменения в том, сколько люди контактируют друг с другом, от группового иммунитета: у них один и тот же эффект в том, что касается скорости распространения", - сказал РИА Новости Медли, который консультирует британское правительство по вопросам коронавируса.Он уточнил, что повышение уровня иммунитета и сокращение поездок после праздников, должно было сократить распространение вируса. "Если произошло и то, и другое, то нельзя точно сказать, в чем причина. Мы видели это "волновое" поведение и раньше, так что тот факт, что сейчас идет сокращение, не означает, что (заболеваемость) не будет расти в будущем. Тем не менее, по мере того, как растет иммунитет в популяции благодаря вакцинации и заражению, будущие волны будут меньше", - сказал Медли.

https://ria.ru/20210225/koronavirus-1598997963.html

https://ria.ru/20210224/koronavirus-1598710815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, в мире