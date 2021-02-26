Эпидемиолог оценила динамику заболеваемости COVID-19 в России
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМедик в инфекционной клинической больнице №2 Департамента здравоохранения города Москвы
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Болеть коронавирусной инфекцией в России стали реже, в том числе сократилось и число бессимптомных носителей, за последние недели количество регистрируемых случаев COVID-19 уменьшилось примерно в три раза, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"В последние недели количество регистрируемых случаев уменьшилось примерно в три раза. Соответственно, снизилось и количество людей с бессимптомными формами инфекции. Так что можно сказать, что в некотором роде люди действительно стали реже болеть коронавирусом – как с клиническими проявлениями заболевания, так и без таковых", - сказала Пшеничная.
Она уточнила, что в России продолжается фаза стабилизации эпидемической ситуации, заболеваемость коронавирусом постепенно идет на спад. По словам Пшеничной, на этот процесс оказали влияние и соблюдение мер предосторожности, и набирающая обороты массовая вакцинация.
"Ключевым моментом, указывающим на то, что заболеваемость идет на спад, является индекс распространения вируса, который должен быть меньше единицы. Сейчас он именно такой в более чем 90% регионов", - пояснила Пшеничная.