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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210226/koronavirus-1599025299.html
Эпидемиолог оценила динамику заболеваемости COVID-19 в России
Эпидемиолог оценила динамику заболеваемости COVID-19 в России
Болеть коронавирусной инфекцией в России стали реже, в том числе сократилось и число бессимптомных носителей, за последние недели количество регистрируемых... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T03:41
2021-02-26T03:41
распространение коронавируса
наталья пшеничная
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Болеть коронавирусной инфекцией в России стали реже, в том числе сократилось и число бессимптомных носителей, за последние недели количество регистрируемых случаев COVID-19 уменьшилось примерно в три раза, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Она уточнила, что в России продолжается фаза стабилизации эпидемической ситуации, заболеваемость коронавирусом постепенно идет на спад. По словам Пшеничной, на этот процесс оказали влияние и соблюдение мер предосторожности, и набирающая обороты массовая вакцинация."Ключевым моментом, указывающим на то, что заболеваемость идет на спад, является индекс распространения вируса, который должен быть меньше единицы. Сейчас он именно такой в более чем 90% регионов", - пояснила Пшеничная.
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наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Эпидемиолог оценила динамику заболеваемости COVID-19 в России

03:41 26.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМедик в инфекционной клинической больнице №2 Департамента здравоохранения города Москвы
Медик в инфекционной клинической больнице №2 Департамента здравоохранения города Москвы - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Болеть коронавирусной инфекцией в России стали реже, в том числе сократилось и число бессимптомных носителей, за последние недели количество регистрируемых случаев COVID-19 уменьшилось примерно в три раза, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"В последние недели количество регистрируемых случаев уменьшилось примерно в три раза. Соответственно, снизилось и количество людей с бессимптомными формами инфекции. Так что можно сказать, что в некотором роде люди действительно стали реже болеть коронавирусом – как с клиническими проявлениями заболевания, так и без таковых", - сказала Пшеничная.

Она уточнила, что в России продолжается фаза стабилизации эпидемической ситуации, заболеваемость коронавирусом постепенно идет на спад. По словам Пшеничной, на этот процесс оказали влияние и соблюдение мер предосторожности, и набирающая обороты массовая вакцинация.
"Ключевым моментом, указывающим на то, что заболеваемость идет на спад, является индекс распространения вируса, который должен быть меньше единицы. Сейчас он именно такой в более чем 90% регионов", - пояснила Пшеничная.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга в доме Правительства Р - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
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Распространение коронавирусаНаталья ПшеничнаяКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
 
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