https://ria.ru/20210226/koronavirus-1599025299.html

Эпидемиолог оценила динамику заболеваемости COVID-19 в России

Эпидемиолог оценила динамику заболеваемости COVID-19 в России

Болеть коронавирусной инфекцией в России стали реже, в том числе сократилось и число бессимптомных носителей, за последние недели количество регистрируемых... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T03:41

2021-02-26T03:41

2021-02-26T03:41

распространение коронавируса

наталья пшеничная

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Болеть коронавирусной инфекцией в России стали реже, в том числе сократилось и число бессимптомных носителей, за последние недели количество регистрируемых случаев COVID-19 уменьшилось примерно в три раза, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Она уточнила, что в России продолжается фаза стабилизации эпидемической ситуации, заболеваемость коронавирусом постепенно идет на спад. По словам Пшеничной, на этот процесс оказали влияние и соблюдение мер предосторожности, и набирающая обороты массовая вакцинация."Ключевым моментом, указывающим на то, что заболеваемость идет на спад, является индекс распространения вируса, который должен быть меньше единицы. Сейчас он именно такой в более чем 90% регионов", - пояснила Пшеничная.

https://ria.ru/20210225/koronavirus-1598935463.html

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наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество