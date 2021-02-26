Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210226/karabakh-1599084222.html
Алиев предостерег от попыток сорвать соглашение по Карабаху
Алиев предостерег от попыток сорвать соглашение по Карабаху
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку пристально следит за ситуацией в Армении, возможные попытки сорвать соглашение по Карабаху обернутся... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T13:18
2021-02-26T13:20
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599045979_0:0:3412:1919_1920x0_80_0_0_7b4a784203b4d3b8c4974bf278565c58.jpg
БАКУ, 26 фев – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку пристально следит за ситуацией в Армении, возможные попытки сорвать соглашение по Карабаху обернутся катастрофой.Алиев также добавил, что подпись президента России под соглашением является гарантом его выполнения."Сейчас инвесторы могут свободно вкладывать инвестиции в нашу экономику. С учетом того, что война окончена. Риски возобновления военных действий сведены к нулю", - сказал Алиев на пресс-конференции для иностранных журналистов.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Одиннадцатого января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа должна до 1 марта представить планы по развитию Карабаха.
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599045979_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_c3abdce700f3f419c177b2580d3e9b76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нагорный карабах, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Алиев предостерег от попыток сорвать соглашение по Карабаху

13:18 26.02.2021 (обновлено: 13:20 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖурналисты во время пресс-конференции президента Азербайджана Ильхама Алиева в Баку
Журналисты во время пресс-конференции президента Азербайджана Ильхама Алиева в Баку - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БАКУ, 26 фев – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку пристально следит за ситуацией в Армении, возможные попытки сорвать соглашение по Карабаху обернутся катастрофой.
"Я не хочу зайти глубоко по ситуации в Армении, это могут использовать определенные силы в Ереване. Но мы, конечно же, следим за ситуацией, это соседняя страна. Что касается попыток сорвать соглашение по Карабаху, то, как говорил президент России Владимир Путин, это будет самоубийством. Последствия будут катастрофичными", - сказал Алиев на пресс-конференции для иностранных журналистов.
Алиев также добавил, что подпись президента России под соглашением является гарантом его выполнения.
"Сейчас инвесторы могут свободно вкладывать инвестиции в нашу экономику. С учетом того, что война окончена. Риски возобновления военных действий сведены к нулю", - сказал Алиев на пресс-конференции для иностранных журналистов.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Одиннадцатого января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа должна до 1 марта представить планы по развитию Карабаха.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября 2020, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:01Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 87 копеек
13:55Россия направила ноту протеста в МИД Латвии
13:53В ГД прокомментировали сообщения о награде ФБР за сведения о россиянине
13:49Захарова прокомментировала появление термина "внутренние террористы"
13:44Порошенко назвал "исторические причины" потери Крыма
13:42Посольство в КНДР сообщило подробности возвращения дипломатов на дрезине
13:42Toyota отзывает более трех тысяч автомобилей в России
13:39В Минобороны Армении объяснили полеты военной авиации над Ереваном
13:36Польша повысила возраст применения вакцины AstraZeneca
13:36Чернышенко назначили главой Координационного центра правительства
13:35В Ираке заявили об отсутствии жертв при авиаударе США по Сирии
13:31Навального этапировали в колонию
13:30В монастыре на Урале искали подозреваемого в убийстве трех человек
13:30Сенатор Пушков прокомментировал авиаудары США по Сирии
13:29Генпрокуратура Армении изучает требование об отставке правительства
13:28Оппозиция обратилась к президенту Армении с просьбой принять делегацию
13:22В МИД назвали блокировку аккаунтов в Twitter абсурдной
13:21В Госдуме оценили украинскую идею наказывать за сотрудничество с Россией
13:18Алиев предостерег от попыток сорвать соглашение по Карабаху
13:17В Смоленской области завели дело из-за недостатка льготных лекарств
Лента новостейМолния