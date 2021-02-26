Алиев предостерег от попыток сорвать соглашение по Карабаху
13:18 26.02.2021 (обновлено: 13:20 26.02.2021)
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖурналисты во время пресс-конференции президента Азербайджана Ильхама Алиева в Баку
БАКУ, 26 фев – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку пристально следит за ситуацией в Армении, возможные попытки сорвать соглашение по Карабаху обернутся катастрофой.
"Я не хочу зайти глубоко по ситуации в Армении, это могут использовать определенные силы в Ереване. Но мы, конечно же, следим за ситуацией, это соседняя страна. Что касается попыток сорвать соглашение по Карабаху, то, как говорил президент России Владимир Путин, это будет самоубийством. Последствия будут катастрофичными", - сказал Алиев на пресс-конференции для иностранных журналистов.
Алиев также добавил, что подпись президента России под соглашением является гарантом его выполнения.
"Сейчас инвесторы могут свободно вкладывать инвестиции в нашу экономику. С учетом того, что война окончена. Риски возобновления военных действий сведены к нулю", - сказал Алиев на пресс-конференции для иностранных журналистов.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Одиннадцатого января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа должна до 1 марта представить планы по развитию Карабаха.
10 ноября 2020, 13:57ИнфографикаПеремирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия