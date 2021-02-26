https://ria.ru/20210226/karabakh-1599084222.html

Алиев предостерег от попыток сорвать соглашение по Карабаху

Алиев предостерег от попыток сорвать соглашение по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку пристально следит за ситуацией в Армении, возможные попытки сорвать соглашение по Карабаху обернутся... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T13:18

2021-02-26T13:18

2021-02-26T13:20

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 26 фев – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку пристально следит за ситуацией в Армении, возможные попытки сорвать соглашение по Карабаху обернутся катастрофой.Алиев также добавил, что подпись президента России под соглашением является гарантом его выполнения."Сейчас инвесторы могут свободно вкладывать инвестиции в нашу экономику. С учетом того, что война окончена. Риски возобновления военных действий сведены к нулю", - сказал Алиев на пресс-конференции для иностранных журналистов.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Одиннадцатого января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа должна до 1 марта представить планы по развитию Карабаха.

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире