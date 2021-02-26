https://ria.ru/20210226/golodnov-1599099704.html

Стало известно о болезни умершего актера из "Ворошиловского стрелка"

Стало известно о болезни умершего актера из "Ворошиловского стрелка"

Артист Калужского драматического театра Ярослав Орлянко в беседе с "Пятым каналом" рассказал, что актер Вячеслав Голоднов был активным человеком, однако в... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T14:28

2021-02-26T14:28

2021-02-26T14:28

культура

вячеслав голоднов

россия

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Артист Калужского драматического театра Ярослав Орлянко в беседе с "Пятым каналом" рассказал, что актер Вячеслав Голоднов был активным человеком, однако в последние годы из-за аритмии ему было трудно играть спектакли.По его словам, Голоднов до последнего дня выходил на сцену, несмотря на то, что ему было тяжело.Кроме того, незадолго до смерти Голоднов обращался к врачам и проходил обследование.Вячеслав Голоднов родился 4 сентября 1948 года. Он окончил режиссерское отделение Калужского культпросветучилища. С 2005 года артист работал в Калужском драмтеатре.Голоднов запомнился зрителям благодаря ролям в фильмах "Ворошиловский стрелок", "Шериф" и "Танкисты своих не бросают".

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав голоднов, россия