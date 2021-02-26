https://ria.ru/20210226/gaz-1599097423.html

Владелец нижегородского суши-бара заявил об отсутствии газа в заведении

Владелец нижегородского суши-бара заявил об отсутствии газа в заведении

Владелец обрушившегося в Нижнем Новгороде суши-бара "Самурай" Александр Ильин утверждает, что газа в его заведении не было. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T14:19

2021-02-26T14:19

2021-02-26T20:19

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев - РИА Новости. Владелец обрушившегося в Нижнем Новгороде суши-бара "Самурай" Александр Ильин утверждает, что газа в его заведении не было."На объекте под домом шла труба газовая, в ней было отверстие, из-за чего произошел взрыв… Кафе "Самурай" здесь ни при чем", - рассказал Ильин.Ранее он опубликовал stories из машины скорой помощи, в которой ехал вместе с пострадавшей по имени Наталья. Как сообщал РИА Новости ректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Николай Карякин, врачи зафиксировали у девушки ожоги 35% тела, ушибы и порезы головы.Сообщение о взрыве на цокольном этаже дома на Мещерском бульваре, где расположен суши-бар "Самурай", поступило спасателям в 9.13. Из здания эвакуировали 68 человек. Пострадали трое: мужчина доставлен в травмпункт, две женщины, одну из которых извлекли из-под завалов, госпитализированы.Изначально в МЧС заявляли о взрыве бытового газа, однако впоследствии начальник регионального главка ведомства Валерий Синьков объяснил, что "дом не газифицированный, поэтому говорить о том, что это чисто газ, у нас пока нет оснований".Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

https://ria.ru/20210226/moment-1599071975.html

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нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Последствия взрыва газа в Нижнем Новгороде. Кадры МЧС Эксперты обследуют несущие конструкции 12-этажного дома в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа в суши-баре на цокольном этаже, сообщил журналистам первый заместитель главы города Дмитрий Сивохин. 2021-02-26T14:19 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, нижний новгород