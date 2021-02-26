https://ria.ru/20210226/bilet-1599028997.html
"Ведомости": "Аэрофлот" предложил новый тип авиабилетов
"Ведомости": "Аэрофлот" предложил новый тип авиабилетов
В "Аэрофлоте" предложили ввести в России "негарантированные" авиабилеты, сообщают "Ведомости" со ссылкой на письмо, направленное авиакомпанией президенту... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T07:24
2021-02-26T07:24
2021-02-26T12:12
россия
ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта
михаил демин
аэрофлот
экономика
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"Аэрофлот" предложил новый тип авиабилетов
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В "Аэрофлоте" предложили ввести в России "негарантированные" авиабилеты, сообщают "Ведомости" со ссылкой на письмо, направленное авиакомпанией президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну.По информации издания, в документе компания описывается тариф с билетами, по которым перевозчик может самостоятельно менять дату, рейс, маршрут перелета, класс обслуживания без учета мнения пассажира.Издание отмечает, что тариф предполагает компенсацию до 30 тысяч рублей пассажирам за неудобства, но не во всех случаях. В частности, выплат не будет, если авиакомпания не менее чем за две недели предупредит пассажира об изменениях условий поездки.Как сообщается, в "Аэрофлоте" выразили мнение, что использование подобных тарифов позволит на 2 процента снизить среднюю стоимость билетов.По данным издания, компания отправила Тасуну письмо еще 11 февраля. Глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта сообщил, что рассмотрение инициативы отложено для сбора мнений других участников рынка.В Минтрансе отметили, что предложение ввести "негарантированные" билеты в любом случае не будет рассматриваться до полноценного восстановления авиасообщения.
https://ria.ru/20210224/aeroflot-1598704757.html
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россия, ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, михаил демин, аэрофлот, экономика
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости.
В "Аэрофлоте
" предложили ввести в России
"негарантированные" авиабилеты, сообщают "Ведомости
" со ссылкой на письмо, направленное авиакомпанией президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта
Владимиру Тасуну.
По информации издания, в документе компания описывается тариф с билетами, по которым перевозчик может самостоятельно менять дату, рейс, маршрут перелета, класс обслуживания без учета мнения пассажира.
Издание отмечает, что тариф предполагает компенсацию до 30 тысяч рублей пассажирам за неудобства, но не во всех случаях. В частности, выплат не будет, если авиакомпания не менее чем за две недели предупредит пассажира об изменениях условий поездки.
Как сообщается, в "Аэрофлоте" выразили мнение, что использование подобных тарифов позволит на 2 процента снизить среднюю стоимость билетов.
По данным издания, компания отправила Тасуну письмо еще 11 февраля. Глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта сообщил, что рассмотрение инициативы отложено для сбора мнений других участников рынка.
В Минтрансе отметили, что предложение ввести "негарантированные" билеты в любом случае не будет рассматриваться до полноценного восстановления авиасообщения.