https://ria.ru/20210226/avtozapravki-1599142228.html

"Роснефть" планирует реконструировать сеть своих АЗС в Хабаровском крае

"Роснефть" планирует реконструировать сеть своих АЗС в Хабаровском крае

Нефтяная компания "Роснефть" планирует реконструкцию и модернизацию сети своих АЗС в Хабаровском крае, в том числе с целью увеличения пропускной способности... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T17:37

2021-02-26T17:37

2021-02-26T17:37

роснефть

хабаровский край

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Нефтяная компания "Роснефть" планирует реконструкцию и модернизацию сети своих АЗС в Хабаровском крае, в том числе с целью увеличения пропускной способности заправочных станций, сообщает компания по итогам рабочей встречи главного исполнительного директора ПАО "НК "Роснефть" Игоря Сечина с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым.Как отметили в компании, реконструкция АЗС будет способствовать развитию розничного бизнеса "Роснефти" и повышению конкуренции на топливном рынке региона."Роснефть" является одним из крупнейших работодателей, инвесторов и поставщиков нефтепродуктов в Хабаровском крае. В регионе работают Комсомольский НПЗ и розничная сеть "РН-Востокнефтепродукт". На долю Комсомольского НПЗ приходится 60% нефтеперерабатывающей отрасли Дальнего Востока. "Роснефть" реализует масштабную программу модернизации завода. Здесь уже выпускаются моторные топлива высшего экологического класса – "Евро 5", а также высокоэкологичное судовое топливо.

https://ria.ru/20210226/rosneft-1599068941.html

хабаровский край

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роснефть, хабаровский край, новости компаний - экономика