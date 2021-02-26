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"Роснефть" планирует реконструировать сеть своих АЗС в Хабаровском крае
"Роснефть" планирует реконструировать сеть своих АЗС в Хабаровском крае
Нефтяная компания "Роснефть" планирует реконструкцию и модернизацию сети своих АЗС в Хабаровском крае, в том числе с целью увеличения пропускной способности... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T17:37
2021-02-26T17:37
роснефть
хабаровский край
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Нефтяная компания "Роснефть" планирует реконструкцию и модернизацию сети своих АЗС в Хабаровском крае, в том числе с целью увеличения пропускной способности заправочных станций, сообщает компания по итогам рабочей встречи главного исполнительного директора ПАО "НК "Роснефть" Игоря Сечина с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым.Как отметили в компании, реконструкция АЗС будет способствовать развитию розничного бизнеса "Роснефти" и повышению конкуренции на топливном рынке региона."Роснефть" является одним из крупнейших работодателей, инвесторов и поставщиков нефтепродуктов в Хабаровском крае. В регионе работают Комсомольский НПЗ и розничная сеть "РН-Востокнефтепродукт". На долю Комсомольского НПЗ приходится 60% нефтеперерабатывающей отрасли Дальнего Востока. "Роснефть" реализует масштабную программу модернизации завода. Здесь уже выпускаются моторные топлива высшего экологического класса – "Евро 5", а также высокоэкологичное судовое топливо.
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роснефть, хабаровский край, новости компаний - экономика

"Роснефть" планирует реконструировать сеть своих АЗС в Хабаровском крае

17:37 26.02.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАвтозаправочная станция компании "Роснефть" в Москве
Автозаправочная станция компании Роснефть в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Нефтяная компания "Роснефть" планирует реконструкцию и модернизацию сети своих АЗС в Хабаровском крае, в том числе с целью увеличения пропускной способности заправочных станций, сообщает компания по итогам рабочей встречи главного исполнительного директора ПАО "НК "Роснефть" Игоря Сечина с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым.
Как отметили в компании, реконструкция АЗС будет способствовать развитию розничного бизнеса "Роснефти" и повышению конкуренции на топливном рынке региона.
"Роснефть" является одним из крупнейших работодателей, инвесторов и поставщиков нефтепродуктов в Хабаровском крае. В регионе работают Комсомольский НПЗ и розничная сеть "РН-Востокнефтепродукт". На долю Комсомольского НПЗ приходится 60% нефтеперерабатывающей отрасли Дальнего Востока. "Роснефть" реализует масштабную программу модернизации завода. Здесь уже выпускаются моторные топлива высшего экологического класса – "Евро 5", а также высокоэкологичное судовое топливо.
"Мы работаем абсолютно прозрачно, задействуем биржевой механизм ценообразования. Все участники рынка имеют возможность свободно приобретать моторные топлива компании на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. В январе и феврале 2021 года Комсомольский НПЗ в 4 раза превысил норматив по поставкам бензина на биржу", - приводятся в сообщении слова Сечина на встрече.
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РоснефтьХабаровский крайНовости компаний - Экономика
 
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