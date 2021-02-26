"Роснефть" планирует реконструировать сеть своих АЗС в Хабаровском крае
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАвтозаправочная станция компании "Роснефть" в Москве
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Нефтяная компания "Роснефть" планирует реконструкцию и модернизацию сети своих АЗС в Хабаровском крае, в том числе с целью увеличения пропускной способности заправочных станций, сообщает компания по итогам рабочей встречи главного исполнительного директора ПАО "НК "Роснефть" Игоря Сечина с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым.
Как отметили в компании, реконструкция АЗС будет способствовать развитию розничного бизнеса "Роснефти" и повышению конкуренции на топливном рынке региона.
"Роснефть" является одним из крупнейших работодателей, инвесторов и поставщиков нефтепродуктов в Хабаровском крае. В регионе работают Комсомольский НПЗ и розничная сеть "РН-Востокнефтепродукт". На долю Комсомольского НПЗ приходится 60% нефтеперерабатывающей отрасли Дальнего Востока. "Роснефть" реализует масштабную программу модернизации завода. Здесь уже выпускаются моторные топлива высшего экологического класса – "Евро 5", а также высокоэкологичное судовое топливо.
"Мы работаем абсолютно прозрачно, задействуем биржевой механизм ценообразования. Все участники рынка имеют возможность свободно приобретать моторные топлива компании на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. В январе и феврале 2021 года Комсомольский НПЗ в 4 раза превысил норматив по поставкам бензина на биржу", - приводятся в сообщении слова Сечина на встрече.