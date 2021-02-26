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Водителей предупредили о неожиданной опасности оттепели для автомобиля
Водителей предупредили о неожиданной опасности оттепели для автомобиля
Портал "Автовзгляд" рассказал, какой вред автомобилю может нанести внезапная оттепель. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T03:38
2021-02-26T09:15
россия
авто
общество
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Портал "Автовзгляд" рассказал, какой вред автомобилю может нанести внезапная оттепель.Так, например, из-за таяния снега под автомобилем может появиться лужа, а затем, когда снова похолодает, вода замерзнет и приморозит покрышки к асфальту, так что авто просто не сможет тронуться с места.Кроме того, пишет портал, талая вода может замерзнуть в лючке бензобака — и попытка открыть его силой обернется поломкой.Счищая с автомобиля тяжелый, пропитанный водой снег, можно повредить лакокрасочное покрытие, особенно если под снегом остался слой налипшей на машину грязи. А скачки влажности, которые часто сопровождают внезапную оттепель, могут привести к появлению конденсата на частях энергосистемы автомобиля, в том числе на аккумуляторе. Это может вызвать проблемы с батареей и пуском двигателя даже у тех автомобилей, которые нормально заводились в мороз.
https://ria.ru/20210225/avto-1598860333.html
https://ria.ru/20210225/avto-1598855450.html
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россия, авто, общество

Водителей предупредили о неожиданной опасности оттепели для автомобиля

03:38 26.02.2021 (обновлено: 09:15 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Портал "Автовзгляд" рассказал, какой вред автомобилю может нанести внезапная оттепель.
Так, например, из-за таяния снега под автомобилем может появиться лужа, а затем, когда снова похолодает, вода замерзнет и приморозит покрышки к асфальту, так что авто просто не сможет тронуться с места.
Посетитель в автосалоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
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Названы пять частых ошибок водителей при покупке нового авто
Кроме того, пишет портал, талая вода может замерзнуть в лючке бензобака — и попытка открыть его силой обернется поломкой.
Счищая с автомобиля тяжелый, пропитанный водой снег, можно повредить лакокрасочное покрытие, особенно если под снегом остался слой налипшей на машину грязи. А скачки влажности, которые часто сопровождают внезапную оттепель, могут привести к появлению конденсата на частях энергосистемы автомобиля, в том числе на аккумуляторе. Это может вызвать проблемы с батареей и пуском двигателя даже у тех автомобилей, которые нормально заводились в мороз.
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