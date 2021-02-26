https://ria.ru/20210226/avto-1599025028.html

Водителей предупредили о неожиданной опасности оттепели для автомобиля

Водителей предупредили о неожиданной опасности оттепели для автомобиля

Портал "Автовзгляд" рассказал, какой вред автомобилю может нанести внезапная оттепель. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T03:38

2021-02-26T03:38

2021-02-26T09:15

россия

авто

общество

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Портал "Автовзгляд" рассказал, какой вред автомобилю может нанести внезапная оттепель.Так, например, из-за таяния снега под автомобилем может появиться лужа, а затем, когда снова похолодает, вода замерзнет и приморозит покрышки к асфальту, так что авто просто не сможет тронуться с места.Кроме того, пишет портал, талая вода может замерзнуть в лючке бензобака — и попытка открыть его силой обернется поломкой.Счищая с автомобиля тяжелый, пропитанный водой снег, можно повредить лакокрасочное покрытие, особенно если под снегом остался слой налипшей на машину грязи. А скачки влажности, которые часто сопровождают внезапную оттепель, могут привести к появлению конденсата на частях энергосистемы автомобиля, в том числе на аккумуляторе. Это может вызвать проблемы с батареей и пуском двигателя даже у тех автомобилей, которые нормально заводились в мороз.

https://ria.ru/20210225/avto-1598860333.html

https://ria.ru/20210225/avto-1598855450.html

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2021

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россия, авто, общество