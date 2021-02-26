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В Совете Европы прокомментировали ситуацию в Армении
В Совете Европы прокомментировали ситуацию в Армении
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала стороны конфликта в Армении к сдержанности. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T17:47
2021-02-26T17:47
ситуация в армении
мария пейчинович-бурич
никол пашинян
совет европы
ереван
армения
в мире
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала стороны конфликта в Армении к сдержанности."Я внимательно слежу за последними событиями в нашей стране-члене Армении и призываю к спокойствию, сдержанности и ответственности. Все политические разногласия должны обсуждаться и разрешаться мирным путем, за столом переговоров с участием гражданских представителей общества и в соответствии с принципами демократии и верховенства закона", - говорится в заявлении Пейчинович-Бурич, опубликованном на сайте СЕ.Генсек отметила, что Совет Европы "остается в распоряжении властей Армении и гражданского общества для оказания помощи в этом отношении".Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьер-министра Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
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ситуация в армении, мария пейчинович-бурич, никол пашинян, совет европы, ереван, армения, в мире

В Совете Европы прокомментировали ситуацию в Армении

17:47 26.02.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУчастники митинга оппозиции движутся к зданию прокуратуры в Ереване
Участники митинга оппозиции движутся к зданию прокуратуры в Ереване - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала стороны конфликта в Армении к сдержанности.
"Я внимательно слежу за последними событиями в нашей стране-члене Армении и призываю к спокойствию, сдержанности и ответственности. Все политические разногласия должны обсуждаться и разрешаться мирным путем, за столом переговоров с участием гражданских представителей общества и в соответствии с принципами демократии и верховенства закона", - говорится в заявлении Пейчинович-Бурич, опубликованном на сайте СЕ.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
Вчера, 15:38
Глава МИД Франции прокомментировал ситуацию в Армении
Генсек отметила, что Совет Европы "остается в распоряжении властей Армении и гражданского общества для оказания помощи в этом отношении".
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьер-министра Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
"Конец бархату": ситуация в Ереване
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе со своими сторонниками на улице Еревана
1 из 14

Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Пашинян около часа водил сторонников по центру Еревана, а потом выступил перед собравшимися на площади Республики. Требование об отставке премьер назвал эмоциональным решением военных.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вышел к протестующим на улице Еревана
2 из 14

Пашинян около часа водил сторонников по центру Еревана, а потом выступил перед собравшимися на площади Республики. Требование об отставке премьер назвал эмоциональным решением военных.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

"Вопрос моего ухода должен решить только народ, — сказал Пашинян. — Пусть народ потребует, пусть народ осудит меня, пусть расстреляет меня на площади".

Мужчина с национальным флагом на проспекте Баграмяна в Ереване
3 из 14

"Вопрос моего ухода должен решить только народ, — сказал Пашинян. — Пусть народ потребует, пусть народ осудит меня, пусть расстреляет меня на площади".

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Говоря об угрозах гражданских столкновений, Пашинян признал, что такая опасность есть. "Но мы должны договориться, что у нас такого не будет. Внутри Армении у нас нет врагов", — подчеркнул он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе со своими сторонниками на улице Еревана
4 из 14

Говоря об угрозах гражданских столкновений, Пашинян признал, что такая опасность есть. "Но мы должны договориться, что у нас такого не будет. Внутри Армении у нас нет врагов", — подчеркнул он.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Противникам Пашинян пригрозил арестами: "У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату", — заявил премьер, пришедший к власти после "бархатной революции".

Противники политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна на улице Еревана
5 из 14

Противникам Пашинян пригрозил арестами: "У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату", — заявил премьер, пришедший к власти после "бархатной революции".

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Солдатам и офицерам Пашинян приказал заниматься их делом — охраной границ и территориальной целостности Армении.

Сотрудники полиции возле Дома правительства в Ереване
6 из 14

Солдатам и офицерам Пашинян приказал заниматься их делом — охраной границ и территориальной целостности Армении.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

"Армия не может участвовать в политических процессах. Армия должна подчиняться народу и избранным народом властям", — добавил Пашинян.

Протестующие перекрыли проспект Баграмяна в Ереване
7 из 14

"Армия не может участвовать в политических процессах. Армия должна подчиняться народу и избранным народом властям", — добавил Пашинян.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц  / Перейти в фотобанк

Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по обороне и безопасности Андраник Кочарян возле здания парламента.

Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по обороне и безопасности Андраник Кочарян возле здания парламента в Ереване
8 из 14

Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по обороне и безопасности Андраник Кочарян возле здания парламента.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.

Протестующие возле Дома правительства в Ереване
9 из 14

Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Премьер призвал оппозицию прекратить протесты и приступить к диалогу с властями.

Противники политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна на улице Еревана
10 из 14

Премьер призвал оппозицию прекратить протесты и приступить к диалогу с властями.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян, дочь Мариам Пашинян и сын Ашот Пашинян на митинге в Ереване.

Супруга премьер-министра Армении Николы Пашиняна Анна Акопян, дочь Мариам Пашинян и сын Ашот Пашинян во время митинга в Ереване
11 из 14

Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян, дочь Мариам Пашинян и сын Ашот Пашинян на митинге в Ереване.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Перейти в фотобанк

Популярность Пашиняна сильно упала после 10 ноября, когда было подписано соглашение с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр Никола Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване
12 из 14

Популярность Пашиняна сильно упала после 10 ноября, когда было подписано соглашение с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

© Sputnik
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Тогда Армения потеряла контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.

Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна на улице Еревана
13 из 14

Тогда Армения потеряла контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Митингующие в Ереване.

Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна на улице Еревана
14 из 14

Митингующие в Ереване.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
1 из 14

Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
2 из 14

Пашинян около часа водил сторонников по центру Еревана, а потом выступил перед собравшимися на площади Республики. Требование об отставке премьер назвал эмоциональным решением военных.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
3 из 14

"Вопрос моего ухода должен решить только народ, — сказал Пашинян. — Пусть народ потребует, пусть народ осудит меня, пусть расстреляет меня на площади".

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
4 из 14

Говоря об угрозах гражданских столкновений, Пашинян признал, что такая опасность есть. "Но мы должны договориться, что у нас такого не будет. Внутри Армении у нас нет врагов", — подчеркнул он.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
5 из 14

Противникам Пашинян пригрозил арестами: "У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату", — заявил премьер, пришедший к власти после "бархатной революции".

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
6 из 14

Солдатам и офицерам Пашинян приказал заниматься их делом — охраной границ и территориальной целостности Армении.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
7 из 14

"Армия не может участвовать в политических процессах. Армия должна подчиняться народу и избранным народом властям", — добавил Пашинян.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
8 из 14

Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по обороне и безопасности Андраник Кочарян возле здания парламента.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
9 из 14

Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
10 из 14

Премьер призвал оппозицию прекратить протесты и приступить к диалогу с властями.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
11 из 14

Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян, дочь Мариам Пашинян и сын Ашот Пашинян на митинге в Ереване.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
12 из 14

Популярность Пашиняна сильно упала после 10 ноября, когда было подписано соглашение с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
13 из 14

Тогда Армения потеряла контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
14 из 14

Митингующие в Ереване.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
 
Ситуация в АрменииМария Пейчинович-БуричНикол ПашинянСовет ЕвропыЕреванАрменияВ мире
 
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