https://ria.ru/20210226/armeniya-1599143742.html

В Совете Европы прокомментировали ситуацию в Армении

В Совете Европы прокомментировали ситуацию в Армении

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала стороны конфликта в Армении к сдержанности. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T17:47

2021-02-26T17:47

2021-02-26T17:47

ситуация в армении

мария пейчинович-бурич

никол пашинян

совет европы

ереван

армения

в мире

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала стороны конфликта в Армении к сдержанности."Я внимательно слежу за последними событиями в нашей стране-члене Армении и призываю к спокойствию, сдержанности и ответственности. Все политические разногласия должны обсуждаться и разрешаться мирным путем, за столом переговоров с участием гражданских представителей общества и в соответствии с принципами демократии и верховенства закона", - говорится в заявлении Пейчинович-Бурич, опубликованном на сайте СЕ.Генсек отметила, что Совет Европы "остается в распоряжении властей Армении и гражданского общества для оказания помощи в этом отношении".Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьер-министра Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210226/armeniya-1599116164.html

ереван

армения

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ситуация в армении, мария пейчинович-бурич, никол пашинян, совет европы, ереван, армения, в мире