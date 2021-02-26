https://ria.ru/20210226/armeniya-1599066903.html

Начальник Генштаба Армении не подавал заявления об отставке

Начальник Генштаба Армении не подавал заявления об отставке

Начальник генерального штаба вооруженных сил Армении Оник Гаспарян, увольнения которого требовал премьер-министр страны Никол Пашинян, не подавал в отставку,... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T12:05

2021-02-26T12:05

2021-02-26T12:23

ереван

ситуация в армении

никол пашинян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 26 фев – РИА Новости. Начальник генерального штаба вооруженных сил Армении Оник Гаспарян, увольнения которого требовал премьер-министр страны Никол Пашинян, не подавал в отставку, сообщил РИА Новости представитель генштаба Самвел Асатрян."Нет", - сказал Асатрян, отвечая на вопрос, подал ли Гаспарян заявление об отставке.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.В четверг Пашинян на митинге своих сторонников заявил, что начальник генштаба должен либо добровольно покинуть свой пост, либо его должен уволить президент. Конституция Армении дает президенту три дня для решения этого вопроса.

https://ria.ru/20210225/armeniya-1598980837.html

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