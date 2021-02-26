https://ria.ru/20210226/armeniya-1599043218.html

Алиев назвал события в Армении внутренним делом страны

Алиев назвал события в Армении внутренним делом страны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что последние события в Ереване являются внутренним делом Армении, в сложившейся ситуации виновато и прежнее, и... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T10:09

2021-02-26T10:09

2021-02-26T10:50

ереван

азербайджан

ситуация в армении

никол пашинян

ильхам алиев

армения

в мире

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БАКУ, 26 фев - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что последние события в Ереване являются внутренним делом Армении, в сложившейся ситуации виновато и прежнее, и нынешнее руководство страны, эти события подрывают армянскую государственность."Это внутреннее дело страны", - заявил Алиев на пресс-конференции для зарубежных журналистов."Эти события показывают, что Армения находится сегодня в такой тяжелой ситуации, что те процессы, которые идут там, подрывают армянскую государственность, и в этом виноваты прежнее и нынешнее руководство Армении", - добавил он.По его словам, правительство Никола Пашиняна ведет страну "в бездну и разруху".Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера Армении Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

ереван

азербайджан

армения

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ереван, азербайджан, ситуация в армении, никол пашинян, ильхам алиев, армения, в мире