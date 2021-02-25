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Онлайн-конференция о новой выставке в ГИМ
Онлайн-конференция о новой выставке в ГИМ
2 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная выставке "Придворный костюм середины XIX - начала ХХ века из собрания Государственного Эрмитажа", которая пройдет с 18 марта по 16 июля в Москве.
2021-02-25T10:28
2021-02-25T14:01
анонсы
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Задать вопросУчастники:- заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла МАНИЛОВА;- директор Государственного исторического музея Алексей ЛЕВЫКИН;- директор Государственного Эрмитажа Михаил ПИОТРОВСКИЙ;- член совета директоров, заместитель генерального директора компании "Северсталь" Алексей ЕГОРОВ.Проект открывает серию юбилейных выставок к 150-летию Государственного исторического музея, которое будет широко отмечаться в 2022 году. Впервые за 15 лет Эрмитаж привозит в Москву выставку из своих фондов. На выставке будут освещены многие события из истории Российской империи эпохи "царя-миротворца", показаны церемонии и праздники блестящего Русского двора, затронуты различные стороны парадной и повседневной жизни императорской семьи. В состав будущей экспозиции включены произведения живописи, рисунка и графики, фарфор, стекло, оружие, изделия из драгоценных материалов. Придворный костюм середины XIX - начала XX века в таком составе в стенах Исторического музея представлен впервые.РИА Новости выступает Официальным информационным партнером выставки "Придворный костюм середины XIX — начала ХХ века из собрания Государственного Эрмитажа".Информация о выставке, продажа онлайн билетовОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о новой выставке в ГИМ

10:28 25.02.2021 (обновлено: 14:01 25.02.2021)
 
Читать ria.ru в
2 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная выставке "Придворный костюм середины XIX - начала ХХ века из собрания Государственного Эрмитажа", которая пройдет с 18 марта по 16 июля в Москве.
Задать вопрос

Участники:
- заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла МАНИЛОВА;
- директор Государственного исторического музея Алексей ЛЕВЫКИН;
- директор Государственного Эрмитажа Михаил ПИОТРОВСКИЙ;
- член совета директоров, заместитель генерального директора компании "Северсталь" Алексей ЕГОРОВ.

Проект открывает серию юбилейных выставок к 150-летию Государственного исторического музея, которое будет широко отмечаться в 2022 году. Впервые за 15 лет Эрмитаж привозит в Москву выставку из своих фондов. На выставке будут освещены многие события из истории Российской империи эпохи "царя-миротворца", показаны церемонии и праздники блестящего Русского двора, затронуты различные стороны парадной и повседневной жизни императорской семьи. В состав будущей экспозиции включены произведения живописи, рисунка и графики, фарфор, стекло, оружие, изделия из драгоценных материалов. Придворный костюм середины XIX - начала XX века в таком составе в стенах Исторического музея представлен впервые.

РИА Новости выступает Официальным информационным партнером выставки "Придворный костюм середины XIX — начала ХХ века из собрания Государственного Эрмитажа".

Информация о выставке, продажа онлайн билетов

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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