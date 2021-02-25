Онлайн-конференция о новой выставке в ГИМ
10:28 25.02.2021 (обновлено: 14:01 25.02.2021)
2 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная выставке "Придворный костюм середины XIX - начала ХХ века из собрания Государственного Эрмитажа", которая пройдет с 18 марта по 16 июля в Москве.
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Участники:
- заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла МАНИЛОВА;
- директор Государственного исторического музея Алексей ЛЕВЫКИН;
- директор Государственного Эрмитажа Михаил ПИОТРОВСКИЙ;
- член совета директоров, заместитель генерального директора компании "Северсталь" Алексей ЕГОРОВ.
Проект открывает серию юбилейных выставок к 150-летию Государственного исторического музея, которое будет широко отмечаться в 2022 году. Впервые за 15 лет Эрмитаж привозит в Москву выставку из своих фондов. На выставке будут освещены многие события из истории Российской империи эпохи "царя-миротворца", показаны церемонии и праздники блестящего Русского двора, затронуты различные стороны парадной и повседневной жизни императорской семьи. В состав будущей экспозиции включены произведения живописи, рисунка и графики, фарфор, стекло, оружие, изделия из драгоценных материалов. Придворный костюм середины XIX - начала XX века в таком составе в стенах Исторического музея представлен впервые.
РИА Новости выступает Официальным информационным партнером выставки "Придворный костюм середины XIX — начала ХХ века из собрания Государственного Эрмитажа".
Информация о выставке, продажа онлайн билетов
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла МАНИЛОВА;
- директор Государственного исторического музея Алексей ЛЕВЫКИН;
- директор Государственного Эрмитажа Михаил ПИОТРОВСКИЙ;
- член совета директоров, заместитель генерального директора компании "Северсталь" Алексей ЕГОРОВ.
Проект открывает серию юбилейных выставок к 150-летию Государственного исторического музея, которое будет широко отмечаться в 2022 году. Впервые за 15 лет Эрмитаж привозит в Москву выставку из своих фондов. На выставке будут освещены многие события из истории Российской империи эпохи "царя-миротворца", показаны церемонии и праздники блестящего Русского двора, затронуты различные стороны парадной и повседневной жизни императорской семьи. В состав будущей экспозиции включены произведения живописи, рисунка и графики, фарфор, стекло, оружие, изделия из драгоценных материалов. Придворный костюм середины XIX - начала XX века в таком составе в стенах Исторического музея представлен впервые.
РИА Новости выступает Официальным информационным партнером выставки "Придворный костюм середины XIX — начала ХХ века из собрания Государственного Эрмитажа".
Информация о выставке, продажа онлайн билетов
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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