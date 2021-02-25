https://ria.ru/20210225/vybory-1598900838.html

Песков прокомментировал идею переноса выборов в Госдуму

Песков прокомментировал идею переноса выборов в Госдуму

В администрации Кремля не обсуждают возможный перенос выборов в Госдуму, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T12:35

2021-02-25T12:35

2021-02-25T12:47

россия

госдума рф

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В администрации Кремля не обсуждают возможный перенос выборов в Госдуму, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее заявлял, что не исключен вариант досрочных выборов в Госдуму в начале лета, так как этот период был бы более благоприятным.Единый день голосования в 2021 году запланирован на 19 сентября, также в этом году должны пройти выборы в Госдуму.

https://ria.ru/20210224/partii-1598794735.html

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2021

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россия, госдума рф, дмитрий песков, политика