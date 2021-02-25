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В Москве начали медосмотры участников исследования "Спутника Лайт"
В Москве начали медосмотры участников исследования "Спутника Лайт"
Потенциальные участники исследования вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" начали проходить медосмотры в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T13:40
2021-02-25T13:40
2021-02-25T13:40
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Потенциальные участники исследования вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" начали проходить медосмотры в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса социального развития столицы.Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что 18 февраля начинаются международные клинические исследования вакцины "Спутник Лайт", в основном этапе исследований примут участие 6 тысяч человек: по 3 тысячи из России и ОАЭ."Первые потенциальные участники исследования вакцины от коронавируса "Спутник "Лайт" начали проходить медицинские обследования. Преимущество "Спутник Лайт" в том, что прививка потребуется всего одна", — говорится в сообщении.Уточняется, что за состоянием здоровья участников исследования будут следить врачи посредством телемедицинских технологий и очных приемов. Также добровольцы будут вести дневники самонаблюдения в мобильном приложении.Вакцина "Спутник Лайт" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которому также принадлежит разработка вакцины "Спутник V". В отличии от последней, лайт-версия предполагает вакцинацию с использованием одного введения препарата. Предполагается, что "Спутник Лайт" будет эффективным препаратом, прежде всего, для молодых людей или при необходимости быстрого формирования иммунной защиты.
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вакцина "спутник лайт", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости.
Потенциальные участники исследования вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" начали проходить медосмотры в Москве
, сообщается в Telegram-канале комплекса социального развития столицы.
Ранее мэр Сергей Собянин
сообщил, что 18 февраля начинаются международные клинические исследования вакцины "Спутник Лайт", в основном этапе исследований примут участие 6 тысяч человек: по 3 тысячи из России
и ОАЭ
.
"Первые потенциальные участники исследования вакцины от коронавируса "Спутник "Лайт" начали проходить медицинские обследования. Преимущество "Спутник Лайт" в том, что прививка потребуется всего одна", — говорится в сообщении.
Уточняется, что за состоянием здоровья участников исследования будут следить врачи посредством телемедицинских технологий и очных приемов. Также добровольцы будут вести дневники самонаблюдения в мобильном приложении.
Вакцина "Спутник Лайт" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которому также принадлежит разработка вакцины "Спутник V". В отличии от последней, лайт-версия предполагает вакцинацию с использованием одного введения препарата. Предполагается, что "Спутник Лайт" будет эффективным препаратом, прежде всего, для молодых людей или при необходимости быстрого формирования иммунной защиты.