https://ria.ru/20210225/vaktsina-1598916204.html

В Москве начали медосмотры участников исследования "Спутника Лайт"

В Москве начали медосмотры участников исследования "Спутника Лайт"

Потенциальные участники исследования вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" начали проходить медосмотры в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T13:40

2021-02-25T13:40

2021-02-25T13:40

распространение коронавируса

вакцина "спутник лайт"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598129044_0:159:2963:1825_1920x0_80_0_0_1865fccee280f20ca7f4ee20b6cf422c.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Потенциальные участники исследования вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" начали проходить медосмотры в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса социального развития столицы.Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что 18 февраля начинаются международные клинические исследования вакцины "Спутник Лайт", в основном этапе исследований примут участие 6 тысяч человек: по 3 тысячи из России и ОАЭ."Первые потенциальные участники исследования вакцины от коронавируса "Спутник "Лайт" начали проходить медицинские обследования. Преимущество "Спутник Лайт" в том, что прививка потребуется всего одна", — говорится в сообщении.Уточняется, что за состоянием здоровья участников исследования будут следить врачи посредством телемедицинских технологий и очных приемов. Также добровольцы будут вести дневники самонаблюдения в мобильном приложении.Вакцина "Спутник Лайт" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которому также принадлежит разработка вакцины "Спутник V". В отличии от последней, лайт-версия предполагает вакцинацию с использованием одного введения препарата. Предполагается, что "Спутник Лайт" будет эффективным препаратом, прежде всего, для молодых людей или при необходимости быстрого формирования иммунной защиты.

https://ria.ru/20210212/vaktsina-1597217314.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник лайт", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество