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https://ria.ru/20210225/vaktsina-1598916204.html
В Москве начали медосмотры участников исследования "Спутника Лайт"
В Москве начали медосмотры участников исследования "Спутника Лайт"
Потенциальные участники исследования вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" начали проходить медосмотры в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T13:40
2021-02-25T13:40
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вакцина "спутник лайт"
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Потенциальные участники исследования вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" начали проходить медосмотры в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса социального развития столицы.Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что 18 февраля начинаются международные клинические исследования вакцины "Спутник Лайт", в основном этапе исследований примут участие 6 тысяч человек: по 3 тысячи из России и ОАЭ."Первые потенциальные участники исследования вакцины от коронавируса "Спутник "Лайт" начали проходить медицинские обследования. Преимущество "Спутник Лайт" в том, что прививка потребуется всего одна", — говорится в сообщении.Уточняется, что за состоянием здоровья участников исследования будут следить врачи посредством телемедицинских технологий и очных приемов. Также добровольцы будут вести дневники самонаблюдения в мобильном приложении.Вакцина "Спутник Лайт" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которому также принадлежит разработка вакцины "Спутник V". В отличии от последней, лайт-версия предполагает вакцинацию с использованием одного введения препарата. Предполагается, что "Спутник Лайт" будет эффективным препаратом, прежде всего, для молодых людей или при необходимости быстрого формирования иммунной защиты.
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вакцина "спутник лайт", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

В Москве начали медосмотры участников исследования "Спутника Лайт"

13:40 25.02.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от коронавируса
Пункт вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Потенциальные участники исследования вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" начали проходить медосмотры в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса социального развития столицы.
Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что 18 февраля начинаются международные клинические исследования вакцины "Спутник Лайт", в основном этапе исследований примут участие 6 тысяч человек: по 3 тысячи из России и ОАЭ.
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"Первые потенциальные участники исследования вакцины от коронавируса "Спутник "Лайт" начали проходить медицинские обследования. Преимущество "Спутник Лайт" в том, что прививка потребуется всего одна", — говорится в сообщении.
Уточняется, что за состоянием здоровья участников исследования будут следить врачи посредством телемедицинских технологий и очных приемов. Также добровольцы будут вести дневники самонаблюдения в мобильном приложении.
Вакцина "Спутник Лайт" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которому также принадлежит разработка вакцины "Спутник V". В отличии от последней, лайт-версия предполагает вакцинацию с использованием одного введения препарата. Предполагается, что "Спутник Лайт" будет эффективным препаратом, прежде всего, для молодых людей или при необходимости быстрого формирования иммунной защиты.
 
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