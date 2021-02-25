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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210225/vaktsina-1598867318.html
Индийский регулятор запросил данные об иммуногенности "Спутника V"
Индийский регулятор запросил данные об иммуногенности "Спутника V"
Эксперты индийского регулятора в области лекарственных средств, рассматривающие заявку на экстренное использование в Индии российской вакцины против... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T09:15
2021-02-25T09:15
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 фев – РИА Новости. Эксперты индийского регулятора в области лекарственных средств, рассматривающие заявку на экстренное использование в Индии российской вакцины против коронавируса "Спутник V", запросили у компании Dr Reddy's дополнительные данные, сообщает агентство PTI со ссылкой на источники.В среду эксперты Центральной организации по контролю стандартов лекарственных средств Индии начали рассмотрение заявки Dr Reddy's Laboratories на экстренное использование российской вакцины. На данный момент такое разрешение есть только у двух вакцин: индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием Covieshield и вакцины местной разработки Covaxin."Комитет экспертов по COVID-19 Центральной организации по контролю стандартов лекарственных средств, который обсудил заявку Dr Reddy's Laboratories, запрашивающую разрешение на экстренное использование вакцины против COVID-19 "Спутник V", в среду попросил фирму предоставить данные об иммуногенности и безопасности в соответствии с протоколом, утвержденным Центральной организацией по контролю за лекарственными средствами. Как только компания представит данные, будет рассмотрено её заявление о разрешении на использование в экстренных ситуациях", - сказал собеседник агентства.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская Dr Reddy's Laboratories Ltd ранее договорились о клинических исследованиях вакцины. Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи и производимая совместно с РФПИ, была зарегистрирована минздравом России в августе прошлого года. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено более чем в 30 странах.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 11 миллионов случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 10,7 миллиона человек, продолжают лечение около 151 тысячи, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 156 тысяч человек.
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, индия, в мире

Индийский регулятор запросил данные об иммуногенности "Спутника V"

09:15 25.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 фев – РИА Новости. Эксперты индийского регулятора в области лекарственных средств, рассматривающие заявку на экстренное использование в Индии российской вакцины против коронавируса "Спутник V", запросили у компании Dr Reddy's дополнительные данные, сообщает агентство PTI со ссылкой на источники.
В среду эксперты Центральной организации по контролю стандартов лекарственных средств Индии начали рассмотрение заявки Dr Reddy's Laboratories на экстренное использование российской вакцины. На данный момент такое разрешение есть только у двух вакцин: индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием Covieshield и вакцины местной разработки Covaxin.
"Комитет экспертов по COVID-19 Центральной организации по контролю стандартов лекарственных средств, который обсудил заявку Dr Reddy's Laboratories, запрашивающую разрешение на экстренное использование вакцины против COVID-19 "Спутник V", в среду попросил фирму предоставить данные об иммуногенности и безопасности в соответствии с протоколом, утвержденным Центральной организацией по контролю за лекарственными средствами. Как только компания представит данные, будет рассмотрено её заявление о разрешении на использование в экстренных ситуациях", - сказал собеседник агентства.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская Dr Reddy's Laboratories Ltd ранее договорились о клинических исследованиях вакцины. Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи и производимая совместно с РФПИ, была зарегистрирована минздравом России в августе прошлого года. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено более чем в 30 странах.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 11 миллионов случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 10,7 миллиона человек, продолжают лечение около 151 тысячи, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 156 тысяч человек.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоИндияВ мире
 
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