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В ГД ответили на слова генерала об угрозе России для существования США
В ГД ответили на слова генерала об угрозе России для существования США
Соединенные штаты активно вмешиваются во внутренние дела других стран, заявил RT депутат Госдумы Руслан Бальбек. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T11:11
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россия
руслан бальбек
госдума рф
нато
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Соединенные штаты активно вмешиваются во внутренние дела других стран, заявил RT депутат Госдумы Руслан Бальбек.Он напомнил, что для США авианосец является главным доводом в любых разговорах.При этом депутат подчеркнул, что США и их союзники вынуждают Россию защищать свои интересы и усиливать оборонный потенциал. Это и приводит к заявлениям о растущей милитаризации России.Также, по словам депутата, "призрак российской угрозы" приносит стабильный заработок компаниям, которые продают вооружения. Корпорации боятся потерять деньги, поэтому они, по мнению Бальбека, и поддерживают этот тренд.Ранее глава Европейского командования американских ВС и верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что Россия "совершает злонамеренные действия, направленные на дестабилизацию во всем мире".При этом Россия, как подчеркнул генерал, представляет угрозу существования США и их европейских союзников.
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россия, руслан бальбек, госдума рф, нато, европа, сша, в мире

В ГД ответили на слова генерала об угрозе России для существования США

11:11 25.02.2021 (обновлено: 12:52 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Соединенные штаты активно вмешиваются во внутренние дела других стран, заявил RT депутат Госдумы Руслан Бальбек.
Он напомнил, что для США авианосец является главным доводом в любых разговорах.
"Так что зря американский командующий строит из себя миротворца", — считает Бальбек.
При этом депутат подчеркнул, что США и их союзники вынуждают Россию защищать свои интересы и усиливать оборонный потенциал. Это и приводит к заявлениям о растущей милитаризации России.
Также, по словам депутата, "призрак российской угрозы" приносит стабильный заработок компаниям, которые продают вооружения. Корпорации боятся потерять деньги, поэтому они, по мнению Бальбека, и поддерживают этот тренд.
Ранее глава Европейского командования американских ВС и верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что Россия "совершает злонамеренные действия, направленные на дестабилизацию во всем мире".
При этом Россия, как подчеркнул генерал, представляет угрозу существования США и их европейских союзников.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Пушков на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 05:37Попытка госпереворота в Венесуэле
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РоссияРуслан БальбекГосдума РФНАТОЕвропаСШАВ мире
 
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