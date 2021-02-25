https://ria.ru/20210225/ugroza-1598883260.html
В ГД ответили на слова генерала об угрозе России для существования США
В ГД ответили на слова генерала об угрозе России для существования США
Соединенные штаты активно вмешиваются во внутренние дела других стран, заявил RT депутат Госдумы Руслан Бальбек. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T11:11
2021-02-25T11:11
2021-02-25T12:52
россия
руслан бальбек
госдума рф
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Соединенные штаты активно вмешиваются во внутренние дела других стран, заявил RT депутат Госдумы Руслан Бальбек.Он напомнил, что для США авианосец является главным доводом в любых разговорах.При этом депутат подчеркнул, что США и их союзники вынуждают Россию защищать свои интересы и усиливать оборонный потенциал. Это и приводит к заявлениям о растущей милитаризации России.Также, по словам депутата, "призрак российской угрозы" приносит стабильный заработок компаниям, которые продают вооружения. Корпорации боятся потерять деньги, поэтому они, по мнению Бальбека, и поддерживают этот тренд.Ранее глава Европейского командования американских ВС и верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что Россия "совершает злонамеренные действия, направленные на дестабилизацию во всем мире".При этом Россия, как подчеркнул генерал, представляет угрозу существования США и их европейских союзников.
https://ria.ru/20210111/pushkov-1592511623.html
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россия, руслан бальбек, госдума рф, нато, европа, сша, в мире