Губернатор Камчатки оценил ситуацию с обеспечением топлива
08:56 25.02.2021 (обновлено: 10:43 25.02.2021)
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости, Светлана Задера. Власти Камчатского края формируют большие запасы топлива для обеспечения потребностей жителей региона, поэтому перебоев с его доступностей у жителей нет и не предвидится, рассказал глава региона Владимир Солодов в интервью РИА Новости.
В середине января в Хабаровском крае начались перебои с поставками бензина в связи с ремонтными работами на Хабаровском НПЗ, принадлежащим ННК. К концу месяца ситуация усугубилась - на АЗС образовались очереди, часть АЗС закрылась, а цены на бензин на некоторых АЗС выросли на 1,5-3 рубля за литр. Для разрешения проблемы были организованы дополнительные поставки топлива из других регионов, распечатано хранилище Росрезерва. После окончания ремонтных работ на НПЗ к середине февраля ситуация нормализовалась.
"Мы с настороженностью отслеживаем ситуацию. К счастью, Камчатки она не коснулась, потому что из-за того, что мы находимся на изолированном положении, мы формируем достаточно большие запасы для обеспечения потребности наших потребителей. Поэтому необходимые запасы были заблаговременно сформированы, и перебоев с доступностью топлива у наших жителей нет и не предвидится", – сказал Солодов.
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