https://ria.ru/20210225/toplivo-1598865542.html

Губернатор Камчатки оценил ситуацию с обеспечением топлива

Губернатор Камчатки оценил ситуацию с обеспечением топлива

Власти Камчатского края формируют большие запасы топлива для обеспечения потребностей жителей региона, поэтому перебоев с его доступностей у жителей нет и не... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T08:56

2021-02-25T08:56

2021-02-25T10:43

россия

владимир солодов

камчатский край

топливо

общество

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости, Светлана Задера. Власти Камчатского края формируют большие запасы топлива для обеспечения потребностей жителей региона, поэтому перебоев с его доступностей у жителей нет и не предвидится, рассказал глава региона Владимир Солодов в интервью РИА Новости.В середине января в Хабаровском крае начались перебои с поставками бензина в связи с ремонтными работами на Хабаровском НПЗ, принадлежащим ННК. К концу месяца ситуация усугубилась - на АЗС образовались очереди, часть АЗС закрылась, а цены на бензин на некоторых АЗС выросли на 1,5-3 рубля за литр. Для разрешения проблемы были организованы дополнительные поставки топлива из других регионов, распечатано хранилище Росрезерва. После окончания ремонтных работ на НПЗ к середине февраля ситуация нормализовалась.Читайте полный текст интервью Владимира Солодова >>

https://ria.ru/20210210/benzin-1596780714.html

россия

камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир солодов, камчатский край, топливо, общество