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В Ростовской области у горящего здания завода обрушилась крыша
В Ростовской области у горящего здания завода обрушилась крыша
На горящем заводе по производству полимерной упаковки ХИМПЭК в Шахтах Ростовской области началось обрушение крыши и технического этажа, сообщил начальник... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T16:03
2021-02-25T16:03
2021-02-25T17:05
ростовская область
шахты
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 фев — РИА Новости. На горящем заводе по производству полимерной упаковки ХИМПЭК в Шахтах Ростовской области началось обрушение крыши и технического этажа, сообщил начальник третьего поисково-спасательного отряда ГУ МЧС по региону Руслан Елисеев.Он уточнил, что в частично эксплуатируемом старом здании горят рулоны полиэтиленовой пленки.Пожар начался около полудня на площади 500 квадратных метров, ему присвоили второй ранг.Позднее возгорание локализовали на площади 900 квадратных метров. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе не превышены. Огонь тушат 65 человек и 22 единицы техники.Прокуратура Ростовской области начала проверку в связи с пожаром.
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РИА Новости
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Густой черный дым валит от горящего завода в Шахтах
Завод по производству полимерной упаковки ХИМПЭК загорелся в Шахтах Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
2021-02-25T16:03
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PT1M27S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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видео, ростовская область, шахты, происшествия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 фев — РИА Новости.
На горящем заводе по производству полимерной упаковки ХИМПЭК в Шахтах Ростовской области
началось обрушение крыши и технического этажа, сообщил начальник третьего поисково-спасательного отряда ГУ МЧС по региону Руслан Елисеев.
Он уточнил, что в частично эксплуатируемом старом здании горят рулоны полиэтиленовой пленки.
Пожар начался около полудня на площади 500 квадратных метров, ему присвоили второй ранг.
Позднее возгорание локализовали на площади 900 квадратных метров. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе не превышены. Огонь тушат 65 человек и 22 единицы техники.
Прокуратура Ростовской области начала проверку в связи с пожаром.