https://ria.ru/20210225/pashinyan-1598896276.html

Пашинян выступит в Ереване из-за ситуации в стране

Пашинян выступит в Ереване из-за ситуации в стране

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в связи с ситуацией в стране выступит на площади Республики в Ереване в 16.00 (15.00 мск). РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T12:19

2021-02-25T12:19

2021-02-25T14:08

ситуация в армении

армен саркисян

армения

никол пашинян

ереван

в мире

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ЕРЕВАН, 25 фев - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в связи с ситуацией в стране выступит на площади Республики в Ереване в 16.00 (15.00 мск)."Я выступлю на площади Республики в 16.00. До этого собираемся на площади. Полиция и правоохранительные органы будут обеспечивать безопасность митинга", - написал он в своем Facebook.Ранее Генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна.В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".

https://ria.ru/20210225/pashinyan-1598893920.html

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ереван

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ситуация в армении, армен саркисян, армения, никол пашинян, ереван, в мире