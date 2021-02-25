https://ria.ru/20210225/navalnyy-1598892942.html

Адвокаты Навального получили текст приговора по клевете на ветерана

Адвокаты Навального получили текст приговора по клевете на ветерана

Адвокаты Алексея Навального получили полный текст приговора по его делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, апелляцию пока не подавали, сообщила... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T12:01

2021-02-25T12:01

2021-02-25T12:01

замена условного срока навального

россия

ив роше

ольга михайлова

алексей навальный

происшествия

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Адвокаты Алексея Навального получили полный текст приговора по его делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, апелляцию пока не подавали, сообщила РИА Новости его защитница Ольга Михайлова.По ее словам, у защиты пока нет текста решения Мосгорсуда, который признал законной замену условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. "Нам обещают выдать его через неделю", - отметила Михайлова.После получения текста защита сможет работать над кассационной жалобой, для ее подачи, согласно законодательству, есть полгода.По решению суда, Навальный должен выплатить за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко штраф в 850 тысяч рублей. Кроме того, он осужден на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Новый приговор, однако, не отразится на сроке его заключения, поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.Таким образом, ему предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет – год из 3,5 назначенных он уже отбыл. Кроме того, суд направил в Следственный комитет материалы с высказываниями Навального во время процесса, чтобы проверить, есть ли в них состав еще одного преступления.На заседаниях по делу о клевете Навальный допускал многочисленные выпады в адрес участников разбирательства: заявлял, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", а судью грозил удалить из зала.

https://ria.ru/20210223/evrosoyuz-1598667324.html

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

замена условного срока навального, россия, ив роше, ольга михайлова, алексей навальный, происшествия