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На юго-востоке Москвы столкнулись пять автомобилей
На юго-востоке Москвы столкнулись пять автомобилей
Пять автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы с последующим наездом на пешехода, предварительно, пострадали двое, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T22:34
2021-02-25T22:34
москва
происшествия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пять автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы с последующим наездом на пешехода, предварительно, пострадали двое, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале."На Новорязанском шоссе, 1А столкнулись пять автомобилей в 1, 2 и частично 3 полосах движения с последующим наездом на пешехода. По предварительной информации, пострадало 2 человека. Движение в сторону центра затруднено", - говорится в сообщении.
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москва, происшествия

На юго-востоке Москвы столкнулись пять автомобилей

22:34 25.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции на улице Москвы
Сотрудник полиции на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пять автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы с последующим наездом на пешехода, предварительно, пострадали двое, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.
"На Новорязанском шоссе, 1А столкнулись пять автомобилей в 1, 2 и частично 3 полосах движения с последующим наездом на пешехода. По предварительной информации, пострадало 2 человека. Движение в сторону центра затруднено", - говорится в сообщении.
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