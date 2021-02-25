https://ria.ru/20210225/moskva-1599014081.html

На юго-востоке Москвы столкнулись пять автомобилей

На юго-востоке Москвы столкнулись пять автомобилей

Пять автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы с последующим наездом на пешехода, предварительно, пострадали двое, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T22:34

2021-02-25T22:34

2021-02-25T22:34

москва

происшествия

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пять автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы с последующим наездом на пешехода, предварительно, пострадали двое, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале."На Новорязанском шоссе, 1А столкнулись пять автомобилей в 1, 2 и частично 3 полосах движения с последующим наездом на пешехода. По предварительной информации, пострадало 2 человека. Движение в сторону центра затруднено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210224/dtp-1598709894.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия