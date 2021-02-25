https://ria.ru/20210225/kvartira-1598856525.html

Юрист рассказала, как можно лишиться квартиры сразу после покупки

Юрист рассказала, как можно лишиться квартиры сразу после покупки

Заместитель декана юридического факультета, доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве Венера Шайдуллина в РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T01:36

2021-02-25T01:36

2021-02-25T01:36

венера шайдуллина

россия

квартира

жилье

общество

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Заместитель декана юридического факультета, доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве Венера Шайдуллина в беседе с "Российской газетой" призвала россиян пользоваться услугами нотариуса при покупке квартиры.Юрист поведала о случае, когда человеку продали жилье по доверенности, признанной впоследствии недействительной. По ее словам, в той ситуации не было права на продажу, а нотариус не мог удостоверять доверенность, однако допустил ошибку.Вскоре выяснилось, что у предыдущего собственника квартиры был недействительный договор купли-продажи. В итоге сделку признали юридически ничтожной, а нотариус компенсировал ущерб в размера 5,1 миллиона рублей. Поскольку сделку оформляли через него, никто не пострадал.Шайдуллина напомнила, что покупатели часто остаются крайними, когда оформляют сделку без нотариуса и целиком полагаются на риелторов или банкиров, так как последние не отвечают за свои ошибки. Прибегая к услугам юриста, человек получает защиту от неприятностей, заключила собеседница газеты.

https://ria.ru/20210201/zhile-1595420236.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венера шайдуллина, россия, квартира, жилье, общество