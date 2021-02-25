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Юрист рассказала, как можно лишиться квартиры сразу после покупки
Юрист рассказала, как можно лишиться квартиры сразу после покупки
Заместитель декана юридического факультета, доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве Венера Шайдуллина в РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T01:36
2021-02-25T01:36
венера шайдуллина
россия
квартира
жилье
общество
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Заместитель декана юридического факультета, доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве Венера Шайдуллина в беседе с "Российской газетой" призвала россиян пользоваться услугами нотариуса при покупке квартиры.Юрист поведала о случае, когда человеку продали жилье по доверенности, признанной впоследствии недействительной. По ее словам, в той ситуации не было права на продажу, а нотариус не мог удостоверять доверенность, однако допустил ошибку.Вскоре выяснилось, что у предыдущего собственника квартиры был недействительный договор купли-продажи. В итоге сделку признали юридически ничтожной, а нотариус компенсировал ущерб в размера 5,1 миллиона рублей. Поскольку сделку оформляли через него, никто не пострадал.Шайдуллина напомнила, что покупатели часто остаются крайними, когда оформляют сделку без нотариуса и целиком полагаются на риелторов или банкиров, так как последние не отвечают за свои ошибки. Прибегая к услугам юриста, человек получает защиту от неприятностей, заключила собеседница газеты.
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венера шайдуллина, россия, квартира, жилье, общество

Юрист рассказала, как можно лишиться квартиры сразу после покупки

01:36 25.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖилые дома в Новой Москве
Жилые дома в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Заместитель декана юридического факультета, доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве Венера Шайдуллина в беседе с "Российской газетой" призвала россиян пользоваться услугами нотариуса при покупке квартиры.
Юрист поведала о случае, когда человеку продали жилье по доверенности, признанной впоследствии недействительной. По ее словам, в той ситуации не было права на продажу, а нотариус не мог удостоверять доверенность, однако допустил ошибку.
"Человек, якобы получивший квартиру в дар, пытался выселить жильцов. Но договор дарения отменили", — отметила Шайдуллина.
Вскоре выяснилось, что у предыдущего собственника квартиры был недействительный договор купли-продажи. В итоге сделку признали юридически ничтожной, а нотариус компенсировал ущерб в размера 5,1 миллиона рублей. Поскольку сделку оформляли через него, никто не пострадал.
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Шайдуллина напомнила, что покупатели часто остаются крайними, когда оформляют сделку без нотариуса и целиком полагаются на риелторов или банкиров, так как последние не отвечают за свои ошибки. Прибегая к услугам юриста, человек получает защиту от неприятностей, заключила собеседница газеты.
 
Венера ШайдуллинаРоссияКвартираЖильеОбщество
 
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