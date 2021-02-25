Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210225/kruizy-1598877291.html
На Кубани назвали дату возобновления круизов по Черному и Азовскому морям
На Кубани назвали дату возобновления круизов по Черному и Азовскому морям
Круизы по Черному и Азовскому морям отечественные лайнеры планируют возобновить в июне, сообщает администрация региона. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T10:51
2021-02-25T10:51
черное море
азовское море
туризм
туризм
круизы
новости - туризм
новороссийск
ростов-на-дону
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149656/50/1496565069_35:0:3676:2048_1920x0_80_0_0_1784a22abd6e38415f619454b85cc1b2.jpg
КРАСНОДАР, 25 фев — РИА Новости. Круизы по Черному и Азовскому морям отечественные лайнеры планируют возобновить в июне, сообщает администрация региона."Туристические компании анонсировали открытие морских путешествий в летнем сезоне. В июне теплоход "Князь Владимир" отправится в круиз по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи. Теплоход "Мустай Карим" совершит шесть путешествий из Ростова-на-Дону и Анапы", — говорится в сообщении.Отмечается, что второе судно также планирует выполнить три оборотных круиза со стоянками в Ростове-на-Дону, Азове, Новороссийске и Анапе."При благоприятной эпидемиологической ситуации в порты Краснодарского края зайдут зарубежные лайнеры. В планах международных круизов 12 заходов судов в Сочи и два — в Новороссийск. Иностранные лайнеры не заходили в эти города с 2018 года", — добавляет пресс-служба администрации со ссылкой на минкурортов Кубани.
https://ria.ru/20210224/arktika-1597527114.html
черное море
азовское море
новороссийск
ростов-на-дону
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/149656/50/1496565069_490:0:3221:2048_1920x0_80_0_0_953bdd3c5a53bc5cb1a261f2f9100deb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
черное море, азовское море, туризм, круизы, новости - туризм, новороссийск, ростов-на-дону, краснодарский край

На Кубани назвали дату возобновления круизов по Черному и Азовскому морям

10:51 25.02.2021
 
© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкКруизный лайнер "Князь Владимир"
Круизный лайнер Князь Владимир - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 25 фев — РИА Новости. Круизы по Черному и Азовскому морям отечественные лайнеры планируют возобновить в июне, сообщает администрация региона.
"Туристические компании анонсировали открытие морских путешествий в летнем сезоне. В июне теплоход "Князь Владимир" отправится в круиз по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи. Теплоход "Мустай Карим" совершит шесть путешествий из Ростова-на-Дону и Анапы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что второе судно также планирует выполнить три оборотных круиза со стоянками в Ростове-на-Дону, Азове, Новороссийске и Анапе.
"При благоприятной эпидемиологической ситуации в порты Краснодарского края зайдут зарубежные лайнеры. В планах международных круизов 12 заходов судов в Сочи и два — в Новороссийск. Иностранные лайнеры не заходили в эти города с 2018 года", — добавляет пресс-служба администрации со ссылкой на минкурортов Кубани.
Клуб полярных путешествий Poseidon Expeditions - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 08:00Туризм
На ледоколе, вертолете или лыжах: как увидеть Северный полюс
 
ТуризмЧерное мореАзовское мореТуризмкруизыНовости - ТуризмНовороссийскРостов-на-ДонуКраснодарский край
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:50Звезда "Ворониных" раскрыла зарплаты российских актеров
05:45Министр обороны США раскрыл подробности нанесенного по Сирии удара
05:42Названы сроки процедуры одобрения вакцины "Спутник V" в Евросоюзе
05:27Эксперты рассказали, как вывести финансовую пирамиду на чистую воду
05:04Amnesty International обвинила эритрейских военных в массовом убийстве
04:56Пушков назвал условие начала развала НАТО
04:39Покинувшие КНДР на самодельной дрезине дипломаты вылетели в Москву
04:10Климатолог объяснил, почему зима оказалась холодной
04:04Спрогнозирована безработица в России в 2022 году
03:54Экс-начальнице хабаровского отделения Почты России грозит срок за хищение
03:54Продажи музыки Daft Punk резко возросли после объявления о распаде дуэта
03:49Врачи объяснили, что делать заболевшим после первой прививки от COVID-19
03:41Эпидемиолог оценила динамику заболеваемости COVID-19 в России
03:38Водителей предупредили о неожиданной опасности оттепели для автомобиля
03:36Пентагон назвал цель удара США по Сирии
03:31Исследование показало, сколько россиян готовы вакцинироваться от COVID-19
03:22Эксперт оценил разрушительное влияние майнинга биткоина на климат
03:16Роскосмос допустил возможность создания Российской орбитальной станции
03:15Адвокат рассказал, как мошенники наживаются на ипотечниках
03:11В Приморье полиция остановила пьяного водителя стрельбой в воздух
Лента новостейМолния