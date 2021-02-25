https://ria.ru/20210225/kruizy-1598877291.html
На Кубани назвали дату возобновления круизов по Черному и Азовскому морям
На Кубани назвали дату возобновления круизов по Черному и Азовскому морям
Круизы по Черному и Азовскому морям отечественные лайнеры планируют возобновить в июне, сообщает администрация региона. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T10:51
2021-02-25T10:51
2021-02-25T10:51
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КРАСНОДАР, 25 фев — РИА Новости. Круизы по Черному и Азовскому морям отечественные лайнеры планируют возобновить в июне, сообщает администрация региона."Туристические компании анонсировали открытие морских путешествий в летнем сезоне. В июне теплоход "Князь Владимир" отправится в круиз по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи. Теплоход "Мустай Карим" совершит шесть путешествий из Ростова-на-Дону и Анапы", — говорится в сообщении.Отмечается, что второе судно также планирует выполнить три оборотных круиза со стоянками в Ростове-на-Дону, Азове, Новороссийске и Анапе."При благоприятной эпидемиологической ситуации в порты Краснодарского края зайдут зарубежные лайнеры. В планах международных круизов 12 заходов судов в Сочи и два — в Новороссийск. Иностранные лайнеры не заходили в эти города с 2018 года", — добавляет пресс-служба администрации со ссылкой на минкурортов Кубани.
https://ria.ru/20210224/arktika-1597527114.html
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черное море, азовское море, туризм, круизы, новости - туризм, новороссийск, ростов-на-дону, краснодарский край
КРАСНОДАР, 25 фев — РИА Новости. Круизы по Черному и Азовскому морям отечественные лайнеры планируют возобновить в июне, сообщает администрация региона.
"Туристические компании анонсировали открытие морских путешествий в летнем сезоне. В июне теплоход "Князь Владимир" отправится в круиз по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи. Теплоход "Мустай Карим" совершит шесть путешествий из Ростова-на-Дону и Анапы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что второе судно также планирует выполнить три оборотных круиза со стоянками в Ростове-на-Дону, Азове, Новороссийске и Анапе.
"При благоприятной эпидемиологической ситуации в порты Краснодарского края зайдут зарубежные лайнеры. В планах международных круизов 12 заходов судов в Сочи и два — в Новороссийск. Иностранные лайнеры не заходили в эти города с 2018 года", — добавляет пресс-служба администрации со ссылкой на минкурортов Кубани.