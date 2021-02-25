В Северной Осетии накрыли цех по производству поддельной Coca-Cola
12:43 25.02.2021 (обновлено: 13:04 25.02.2021)
© МВД по Республике Северная Осетия – АланияПроизводство контрафактных напитков под видом известных брендов в Северной Осетии
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Производство контрафактных напитков пресечено в Северной Осетии, обнаружено более 75 тысяч бутылок, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По словам Волк, цех располагался в селе Михайловское Пригородного района. Около трех месяцев там готовили безалкогольные и спиртосодержащие напитки с использованием чужих товарных знаков.
"В результате оперативных мероприятий на производстве и в складских помещениях обнаружено свыше 75 тысяч бутылок с напитками. Также изъяты 60 тысяч пластиковых крышек и 120 тысяч этикеток с логотипом известного бренда, которые, согласно проведенной экспертизе, признаны поддельными", - сказала Волк.
По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном использовании средств индивидуализации товаров. Ущерб правообладателей превысил 4,8 миллиона рублей.
На видео, опубликованном МВД, виден склад, заполненный упаковками с напитком, по этикетке и внешнему виду напоминающему Coca-Cola.
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