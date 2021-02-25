https://ria.ru/20210225/kola-1598903507.html

В Северной Осетии накрыли цех по производству поддельной Coca-Cola

В Северной Осетии накрыли цех по производству поддельной Coca-Cola

Производство контрафактных напитков пресечено в Северной Осетии, обнаружено более 75 тысяч бутылок, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T12:43

2021-02-25T12:43

2021-02-25T13:04

россия

ирина волк

республика северная осетия - алания

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Производство контрафактных напитков пресечено в Северной Осетии, обнаружено более 75 тысяч бутылок, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По словам Волк, цех располагался в селе Михайловское Пригородного района. Около трех месяцев там готовили безалкогольные и спиртосодержащие напитки с использованием чужих товарных знаков.По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном использовании средств индивидуализации товаров. Ущерб правообладателей превысил 4,8 миллиона рублей.На видео, опубликованном МВД, виден склад, заполненный упаковками с напитком, по этикетке и внешнему виду напоминающему Coca-Cola.

https://ria.ru/20210101/poddelka-1591741065.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ирина волк, республика северная осетия - алания, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия