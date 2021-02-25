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В Северной Осетии накрыли цех по производству поддельной Coca-Cola
В Северной Осетии накрыли цех по производству поддельной Coca-Cola
Производство контрафактных напитков пресечено в Северной Осетии, обнаружено более 75 тысяч бутылок, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T12:43
2021-02-25T13:04
россия
ирина волк
республика северная осетия - алания
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Производство контрафактных напитков пресечено в Северной Осетии, обнаружено более 75 тысяч бутылок, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По словам Волк, цех располагался в селе Михайловское Пригородного района. Около трех месяцев там готовили безалкогольные и спиртосодержащие напитки с использованием чужих товарных знаков.По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном использовании средств индивидуализации товаров. Ущерб правообладателей превысил 4,8 миллиона рублей.На видео, опубликованном МВД, виден склад, заполненный упаковками с напитком, по этикетке и внешнему виду напоминающему Coca-Cola.
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россия, ирина волк, республика северная осетия - алания, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия

В Северной Осетии накрыли цех по производству поддельной Coca-Cola

12:43 25.02.2021 (обновлено: 13:04 25.02.2021)
 
© МВД по Республике Северная Осетия – АланияПроизводство контрафактных напитков под видом известных брендов в Северной Осетии
Производство контрафактных напитков под видом известных брендов в Северной Осетии - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© МВД по Республике Северная Осетия – Алания
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Производство контрафактных напитков пресечено в Северной Осетии, обнаружено более 75 тысяч бутылок, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По словам Волк, цех располагался в селе Михайловское Пригородного района. Около трех месяцев там готовили безалкогольные и спиртосодержащие напитки с использованием чужих товарных знаков.
"В результате оперативных мероприятий на производстве и в складских помещениях обнаружено свыше 75 тысяч бутылок с напитками. Также изъяты 60 тысяч пластиковых крышек и 120 тысяч этикеток с логотипом известного бренда, которые, согласно проведенной экспертизе, признаны поддельными", - сказала Волк.
По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном использовании средств индивидуализации товаров. Ущерб правообладателей превысил 4,8 миллиона рублей.
На видео, опубликованном МВД, виден склад, заполненный упаковками с напитком, по этикетке и внешнему виду напоминающему Coca-Cola.
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РоссияИрина ВолкРеспублика Северная Осетия - АланияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
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