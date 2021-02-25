https://ria.ru/20210225/kacheli-1598922746.html
Москвичам пообещали "метеорологические качели" в марте
Москвичам пообещали "метеорологические качели" в марте
В марте температура воздуха в Москве будет нестабильной, предупредили в центре погоды "Фобос". РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T14:20
2021-02-25T14:20
2021-02-25T14:29
центр "фобос"
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593251516_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_652ac2a5d70ae0eaca462427e69b07ce.jpg
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В марте температура воздуха в Москве будет нестабильной, предупредили в центре погоды "Фобос".Там напомнили, что календарная зима еще не кончилась, а погодные процессы уже напоминают весенние — они быстротечны и резко меняются. Так, несколько дней назад погода в столице обновила минимум нынешней зимы — столбики термометра опустились до минус 25 градусов, а уже завтра температура поднимется до плюс трех-пяти градусов.В первой декаде марта подобные колебания продолжатся: столбик термометра будет то опускаться до минус десяти-пятнадцати, то подниматься до нуля- плюс пяти градусов. Похожая ситуация ожидает и атмосферное давление: первого марта оно также будет выше нормы. Температура воздуха окажется на один-три градуса выше нормы. При этом средняя температура воздуха в Москве ночью в начале марта должна составлять минус пять-десять градусов, а в конце — от нуля до минус пяти. Днем температура в начале месяца будет от минус одного до минус шести градусов, а ближе к апрелю — от плюс двух до плюс семи градусов тепла.Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в март будет неоднородным, а температура будет опускаться до минус 15 градусов.
https://ria.ru/20210219/mart-1598186325.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593251516_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_c55954a5d093d59a8e755c3478e110ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центр "фобос", погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости.
В марте температура воздуха в Москве
будет нестабильной, предупредили в центре погоды "Фобос
".
Там напомнили, что календарная зима еще не кончилась, а погодные процессы уже напоминают весенние — они быстротечны и резко меняются. Так, несколько дней назад погода в столице обновила минимум нынешней зимы — столбики термометра опустились до минус 25 градусов, а уже завтра температура поднимется до плюс трех-пяти градусов.
"Однако это далеко не весна, и уже в ночь на воскресенье столицу ожидает понижение температуры до минус четырех-шести градусов, а, значит, и сильнейшая гололедица", — пояснили в "Фобосе".
В первой декаде марта подобные колебания продолжатся: столбик термометра будет то опускаться до минус десяти-пятнадцати, то подниматься до нуля- плюс пяти градусов. Похожая ситуация ожидает и атмосферное давление: первого марта оно также будет выше нормы.
Температура воздуха окажется на один-три градуса выше нормы. При этом средняя температура воздуха в Москве ночью в начале марта должна составлять минус пять-десять градусов, а в конце — от нуля до минус пяти. Днем температура в начале месяца будет от минус одного до минус шести градусов, а ближе к апрелю — от плюс двух до плюс семи градусов тепла.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
предупредил, что в март будет неоднородным, а температура будет опускаться до минус 15 градусов.