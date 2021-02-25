https://ria.ru/20210225/kacheli-1598922746.html

Москвичам пообещали "метеорологические качели" в марте

Москвичам пообещали "метеорологические качели" в марте

В марте температура воздуха в Москве будет нестабильной, предупредили в центре погоды "Фобос". РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T14:20

2021-02-25T14:20

2021-02-25T14:29

центр "фобос"

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В марте температура воздуха в Москве будет нестабильной, предупредили в центре погоды "Фобос".Там напомнили, что календарная зима еще не кончилась, а погодные процессы уже напоминают весенние — они быстротечны и резко меняются. Так, несколько дней назад погода в столице обновила минимум нынешней зимы — столбики термометра опустились до минус 25 градусов, а уже завтра температура поднимется до плюс трех-пяти градусов.В первой декаде марта подобные колебания продолжатся: столбик термометра будет то опускаться до минус десяти-пятнадцати, то подниматься до нуля- плюс пяти градусов. Похожая ситуация ожидает и атмосферное давление: первого марта оно также будет выше нормы. Температура воздуха окажется на один-три градуса выше нормы. При этом средняя температура воздуха в Москве ночью в начале марта должна составлять минус пять-десять градусов, а в конце — от нуля до минус пяти. Днем температура в начале месяца будет от минус одного до минус шести градусов, а ближе к апрелю — от плюс двух до плюс семи градусов тепла.Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в март будет неоднородным, а температура будет опускаться до минус 15 градусов.

https://ria.ru/20210219/mart-1598186325.html

москва

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центр "фобос", погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество