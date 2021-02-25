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В ОП оценили вероятность блокировки Twitter
В ОП оценили вероятность блокировки Twitter
Вероятность блокировки YouTube в России составляет 10-15%, поскольку пока нет отечественной альтернативы, Twitter – 80-85%, считает первый зампред комиссии... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T13:26
2021-02-25T13:26
россия
александр малькевич
общественная палата рф
youtube
twitter
технологии
общество
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Вероятность блокировки YouTube в России составляет 10-15%, поскольку пока нет отечественной альтернативы, Twitter – 80-85%, считает первый зампред комиссии Общественный палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич."По состоянию на сейчас, я думаю, что вероятность блокировки (YouTube в России - ред.) – 10-15%. Просто потому что не созрели, не предложена рынку альтернатива", - сказал Малькевич в эфире НАТ Live.Сейчас в России, напомнил общественник, разрабатываются несколько собственных отечественных видеоплощадок. Популярность этих сервисов со временем должна расти, как и "политическая воля", направленная на принуждение YouTube соблюдать российское законодательство, отметил Малькевич.
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россия, александр малькевич, общественная палата рф, youtube, twitter, технологии, общество

В ОП оценили вероятность блокировки Twitter

13:26 25.02.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети Twitter на экране смартфона
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Вероятность блокировки YouTube в России составляет 10-15%, поскольку пока нет отечественной альтернативы, Twitter – 80-85%, считает первый зампред комиссии Общественный палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
"По состоянию на сейчас, я думаю, что вероятность блокировки (YouTube в России - ред.) – 10-15%. Просто потому что не созрели, не предложена рынку альтернатива", - сказал Малькевич в эфире НАТ Live.
Сейчас в России, напомнил общественник, разрабатываются несколько собственных отечественных видеоплощадок. Популярность этих сервисов со временем должна расти, как и "политическая воля", направленная на принуждение YouTube соблюдать российское законодательство, отметил Малькевич.
"По Twitter я оцениваю вероятность блокировки 80%, может быть, даже 85%, и ничего этому не должно мешать... Twitter выпал из всех топов популярности на фоне бурно развивающегося Clubhouse и массы других историй. Из Twitter ушел самый популярный блогер Дональд Трамп", - сказал Малькевич, указав и на повсеместные блокировки аккаунтов и пользователей этой площадки.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
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Twitter удалил 69 "российских" аккаунтов за "подрыв веры в НАТО"
 
РоссияАлександр МалькевичОбщественная палата РФYouTubeTwitterТехнологииОбщество
 
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