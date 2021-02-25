https://ria.ru/20210225/blokirovka-1598912743.html

В ОП оценили вероятность блокировки Twitter

В ОП оценили вероятность блокировки Twitter

Вероятность блокировки YouTube в России составляет 10-15%, поскольку пока нет отечественной альтернативы, Twitter – 80-85%, считает первый зампред комиссии... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T13:26

2021-02-25T13:26

2021-02-25T13:26

россия

александр малькевич

общественная палата рф

youtube

twitter

технологии

общество

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Вероятность блокировки YouTube в России составляет 10-15%, поскольку пока нет отечественной альтернативы, Twitter – 80-85%, считает первый зампред комиссии Общественный палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич."По состоянию на сейчас, я думаю, что вероятность блокировки (YouTube в России - ред.) – 10-15%. Просто потому что не созрели, не предложена рынку альтернатива", - сказал Малькевич в эфире НАТ Live.Сейчас в России, напомнил общественник, разрабатываются несколько собственных отечественных видеоплощадок. Популярность этих сервисов со временем должна расти, как и "политическая воля", направленная на принуждение YouTube соблюдать российское законодательство, отметил Малькевич.

https://ria.ru/20210223/tvitter-1598685871.html

россия

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2021

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россия, александр малькевич, общественная палата рф, youtube, twitter, технологии, общество