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Президент Армении прокомментировал требование уволить главу Генштаба
Президент Армении прокомментировал требование уволить главу Генштаба
Президент Армении Армен Саркисян заявил, что не считает предложение об увольнении начальника генерального штаба вооруженных сил очередной кадровой... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T20:03
2021-02-25T20:03
ситуация в армении
армен саркисян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 25 фев – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян заявил, что не считает предложение об увольнении начальника генерального штаба вооруженных сил очередной кадровой перестановкой, говорится в заявлении администрации армянского лидера.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.В заявлении администрации Саркисяна отмечается, что согласно конституции, у президента есть три дня для выражения своей позиции по предложению премьера об увольнении начальника генерального штаба.В администрации подчеркнули, что в нынешней ситуации никто не должен пытаться вовлекать президента в политический процесс. "Любые попытки давления на президента недопустимы", - говорится в заявлении.Также отмечается, что президент республики не занимает чью-либо сторону и руководствуется исключительно интересами государства и народа.
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60
Оппозиция устанавливает палатки у здания парламента Армении
Противник Пашиняна устанавливает палатки у здания парламента Армении. Сегодня в стране раскол: утром армия заявила о том, что Пашинян не эффективен на своем посту. Весь день в Армении были митинги двух лагерей.
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ситуация в армении, армен саркисян, ереван, армения, в мире

Президент Армении прокомментировал требование уволить главу Генштаба

20:03 25.02.2021
 
© Sputnik Армения/Aram Nersesyan Армянский политический и государственный деятель, дипломат Армен Саркисян
Армянский политический и государственный деятель, дипломат Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Sputnik Армения/Aram Nersesyan
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ЕРЕВАН, 25 фев – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян заявил, что не считает предложение об увольнении начальника генерального штаба вооруженных сил очередной кадровой перестановкой, говорится в заявлении администрации армянского лидера.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
Оппозиционные активисты у здания Национального собрания Армении в Еревaне - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
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В заявлении администрации Саркисяна отмечается, что согласно конституции, у президента есть три дня для выражения своей позиции по предложению премьера об увольнении начальника генерального штаба.

"Учитывая необходимость обеспечения нормального функционирования госорганов, у президента пока не было принципиальных возражений против назначения или увольнения должностных лиц. Однако в условиях военного положения, нынешнего кризиса увольнение начальника генштаба ВС не является очередной кадровой перестановкой, учитывая, что согласно конституции ВС обеспечивают оборону, безопасность и территориальную целостность страны, нерушимость границ", - отмечается в заявлении.

В администрации подчеркнули, что в нынешней ситуации никто не должен пытаться вовлекать президента в политический процесс. "Любые попытки давления на президента недопустимы", - говорится в заявлении.
Также отмечается, что президент республики не занимает чью-либо сторону и руководствуется исключительно интересами государства и народа.
 
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