Президент Армении прокомментировал требование уволить главу Генштаба
© Sputnik Армения/Aram Nersesyan Армянский политический и государственный деятель, дипломат Армен Саркисян
ЕРЕВАН, 25 фев – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян заявил, что не считает предложение об увольнении начальника генерального штаба вооруженных сил очередной кадровой перестановкой, говорится в заявлении администрации армянского лидера.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
В заявлении администрации Саркисяна отмечается, что согласно конституции, у президента есть три дня для выражения своей позиции по предложению премьера об увольнении начальника генерального штаба.
"Учитывая необходимость обеспечения нормального функционирования госорганов, у президента пока не было принципиальных возражений против назначения или увольнения должностных лиц. Однако в условиях военного положения, нынешнего кризиса увольнение начальника генштаба ВС не является очередной кадровой перестановкой, учитывая, что согласно конституции ВС обеспечивают оборону, безопасность и территориальную целостность страны, нерушимость границ", - отмечается в заявлении.
В администрации подчеркнули, что в нынешней ситуации никто не должен пытаться вовлекать президента в политический процесс. "Любые попытки давления на президента недопустимы", - говорится в заявлении.
Также отмечается, что президент республики не занимает чью-либо сторону и руководствуется исключительно интересами государства и народа.