https://ria.ru/20210225/armeniya-1598917262.html

Экс-президент Кочарян призвал жителей Армении поддержать военных

Экс-президент Кочарян призвал жителей Армении поддержать военных

Бывший президент Армении Роберт Кочарян призвал граждан поддержать военных, выступивших за отставку премьера Никола Пашиняна. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T13:45

2021-02-25T13:45

2021-02-25T14:17

ситуация в армении

никол пашинян

роберт кочарян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 25 фев - РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян призвал граждан поддержать военных, выступивших за отставку премьера Никола Пашиняна.В четверг генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Премьер сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".Как отмечает агентство, второй президент Армении предлагает встать рядом с вооруженными силами, рядом с армянской армией.

https://ria.ru/20210225/armeniya-1598910026.html

армения

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ситуация в армении, никол пашинян, роберт кочарян, армения, в мире