https://ria.ru/20210224/zdravookhranenie-1598708699.html

В Хабаровском крае модернизируют первичное звено здравоохранения

В Хабаровском крае модернизируют первичное звено здравоохранения

Более 590 единиц медизделий на общую сумму более 908 миллионов рублей поступят в текущем году в Хабаровский край по программе модернизации первичного звена... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T07:18

2021-02-24T07:18

2021-02-24T07:18

хабаровский край

общество

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ХАБАРОВСК, 24 фев — РИА Новости. Более 590 единиц медизделий на общую сумму более 908 миллионов рублей поступят в текущем году в Хабаровский край по программе модернизации первичного звена здравоохранения, сообщили РИА Новости в краевом правительстве.По данным краевого правительства, проект предусматривает приобретение современного диагностического оборудования и транспорта, ремонт и строительство фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий и поликлиник. Его стоимость более 7,5 миллиарда рублей. Программа позволит в течение 4-5 лет существенно улучшить ситуацию в первичном звене здравоохранения края.Как заявил министр здравоохранения региона Юрия Бойченко, в текущем году планируется строительство пяти ФАПов и одной амбулатории. Объекты возведут в селах Шереметьево Вяземского района, Пушкино Бикинского района, Марусино района имени Лазо, Нелькан Аяно-майского района, в поселках Федоровка и Константиновка Хабаровского района. Также планируется передать в 13 учреждений здравоохранения края 51 "УАЗ Патриот" для работы первичного звена. Решается вопрос и с обеспечением медработников жильем. В этом году предусмотрены средства на разработку проектной документации для строительства восьми домов на 528 квартир, в том числе 386 служебных.За последние полгода здравоохранению в регионе уделяется повышенное внимание врио губернатора края, информирует региональное правительство. Так, по программе государственно-частного партнёрства с ГК "МедИнвестГрупп" подписано соглашение о сотрудничестве. Инвестором рассматривается вопрос создания в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре современных многопрофильных клинико-диагностических центров амбулаторной онкологической помощи.По нацпроекту "Здравоохранение" построена вертолетная площадка в Комсомольске-на-Амуре для нужд санавиации, начато строительство инфекционного корпуса "Детской краевой клинической больницы" в Хабаровске, дооснащено медицинскими изделиями 26 детских поликлиник.Кроме того, с октября 2020 года в Хабаровском крае по поручению врио губернатора запустили круглосуточную "горячую линию" по COVID-19. Дегтярев сам регулярно сдаёт кровь и стал донором плазмы, чтобы помочь врачам лечить людей, заболевших тяжёлой формой коронавируса. ОАО "Дальхимфарм" в 1,5 раза увеличен объем производства препаратов. Предприятием освоено производство шести новых лекарственных средств. Для отдельной категории работников, оказывающих помощь больным коронавирусом, установили меры соцподдержки. За период ноябрь-декабрь 2020 года выплачено 139,8 миллиона рублей. На 1 квартал этого года выделено из резервного фонда правительства края 209,7 миллиона рублей. Студенты, которые работают в "красной зоне", получили выплаты по 7 тысяч рублей.В среду был дан старт автопоезду "Здоровье". Он отправился в район имени Лазо. В передвижной бригаде - терапевт, педиатр, несколько узких специалистов. На борту специализированных КамАЗов - флюорограф, маммограф, аппарат УЗИ, стоматологические кресла, лаборатория."Автомобильный поезд - первый в практике региональной медицины. Он будет курсировать по районам края в течение всего года, чтобы на прием к врачу могли попасть люди даже там, где нет ни амбулатории, ни ФАПа. В течение месяца консультации смогут получить жители 19 населенных пунктов численностью от 9 до 1,7 тысяч человек", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.По информации минздрава края, медики ставят перед собой цель охватить профилактическими осмотрами и диспансеризацией не менее 22,5% от общей численности населения. "Специалисты будут обеспечивать и вакцинацию от коронавируса в поселениях, чтобы избежать локальных вспышек", - сказал журналистам в среду зампред краевого правительства по соцвопросам Евгений Никонов. В будущем в регионе могут запустить сразу несколько таких поездов, добавил он.

https://realty.ria.ru/20210216/dolschiki-1597696378.html

https://ria.ru/20210210/benzin-1596780714.html

https://realty.ria.ru/20210129/khabarovsk-1595070894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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