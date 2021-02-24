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Мишустин назвал отрасли, которые не восстановились до докризисного уровня
Мишустин назвал отрасли, которые не восстановились до докризисного уровня
Ряд отраслей экономики России пока не восстановился до докризисного уровня, это в том числе общепит, сфера культуры, туризм, им по-прежнему нужна помощь... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T13:38
2021-02-24T13:38
россия
михаил мишустин
совет федерации рф
экономика
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Ряд отраслей экономики России пока не восстановился до докризисного уровня, это в том числе общепит, сфера культуры, туризм, им по-прежнему нужна помощь государства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.На встрече с руководством Совета Федерации в среду глава кабмина отметил значение льготной кредитной программы ФОТ 2.0, которая дала бизнесу из пострадавших отраслей стимул к сохранению рабочих мест. По его словам, это стало одной из самых удачных мер поддержки малых и средних предпринимателей."Программа завершается. Тем не менее, ряд отраслей пока не восстановился до докризисного уровня. Это сфера общественного питания, культуры, спорта, развлечений, организация мероприятий, туристический бизнес и ряд других. Всем им по-прежнему необходима помощь государства в это непростое время", - заявил Мишустин.
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россия, михаил мишустин, совет федерации рф, экономика

Мишустин назвал отрасли, которые не восстановились до докризисного уровня

13:38 24.02.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Ряд отраслей экономики России пока не восстановился до докризисного уровня, это в том числе общепит, сфера культуры, туризм, им по-прежнему нужна помощь государства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На встрече с руководством Совета Федерации в среду глава кабмина отметил значение льготной кредитной программы ФОТ 2.0, которая дала бизнесу из пострадавших отраслей стимул к сохранению рабочих мест. По его словам, это стало одной из самых удачных мер поддержки малых и средних предпринимателей.
"Программа завершается. Тем не менее, ряд отраслей пока не восстановился до докризисного уровня. Это сфера общественного питания, культуры, спорта, развлечений, организация мероприятий, туристический бизнес и ряд других. Всем им по-прежнему необходима помощь государства в это непростое время", - заявил Мишустин.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 22:14
Минэкономразвития спрогнозировало сроки восстановления доходов россиян
 
РоссияМихаил МишустинСовет Федерации РФЭкономика
 
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