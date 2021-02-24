https://ria.ru/20210224/vosstanovlenie-1598767705.html

Мишустин назвал отрасли, которые не восстановились до докризисного уровня

Мишустин назвал отрасли, которые не восстановились до докризисного уровня

Ряд отраслей экономики России пока не восстановился до докризисного уровня, это в том числе общепит, сфера культуры, туризм, им по-прежнему нужна помощь... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T13:38

2021-02-24T13:38

2021-02-24T13:38

россия

михаил мишустин

совет федерации рф

экономика

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Ряд отраслей экономики России пока не восстановился до докризисного уровня, это в том числе общепит, сфера культуры, туризм, им по-прежнему нужна помощь государства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.На встрече с руководством Совета Федерации в среду глава кабмина отметил значение льготной кредитной программы ФОТ 2.0, которая дала бизнесу из пострадавших отраслей стимул к сохранению рабочих мест. По его словам, это стало одной из самых удачных мер поддержки малых и средних предпринимателей."Программа завершается. Тем не менее, ряд отраслей пока не восстановился до докризисного уровня. Это сфера общественного питания, культуры, спорта, развлечений, организация мероприятий, туристический бизнес и ряд других. Всем им по-прежнему необходима помощь государства в это непростое время", - заявил Мишустин.

https://ria.ru/20210204/dokhody-1596094316.html

россия

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россия, михаил мишустин, совет федерации рф, экономика