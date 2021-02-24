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https://ria.ru/20210224/turisty-1598795376.html
В Челябинской области спасли туристов, которые провели ночь в автобусе
В Челябинской области спасли туристов, которые провели ночь в автобусе
В Челябинской области сотрудники ГИБДД эвакуировали более 50 туристов из Тюмени, которые ночью, в сильную метель, застряли на трассе в автобусе. Об этом... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T15:45
2021-02-24T17:35
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 фев — РИА Новости. В Челябинской области сотрудники ГИБДД эвакуировали более 50 туристов из Тюмени, которые ночью, в сильную метель, застряли на трассе в автобусе. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.Инспекторы ГИБДД получили сообщение о застрявшем в снегу автобусе около трех часов ночи по местному времени (1:00 мск). Из-за того что дорогу замело снегом, добраться до туристов удалось лишь днем с помощью спецтехники. Автобус вытащили из снега, и водитель смог продолжить путь.Патрульный автомобиль ГИБДД сопроводил автобус в село Степное (Пластовский район), где пассажиров разместили на ночлег и обеспечили горячим питанием.В ГУМВД отметили, что сотрудники Госавтоинспекции работают в усиленном режиме, помогая водителям и пассажирам, застрявшим на дорогах в мороз и сильную метель. По данным областного главка МЧС, они уже оказали помощь почти 1,3 тысячи человек.
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96
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Сильная метель в Челябинской области
Около 700 человек оказались заблокированы на дорогах из-за метели в Челябинской области. Закрыты региональные трассы, аэропорт, 70 населенных пунктов остались без света.
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россия, гумвд, тюмень, челябинская область, происшествия

В Челябинской области спасли туристов, которые провели ночь в автобусе

15:45 24.02.2021 (обновлено: 17:35 24.02.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской областиСотрудники подразделений Главного управления МЧС России по Челябинской области проводят спасательные работы на трассах южного направления
Сотрудники подразделений Главного управления МЧС России по Челябинской области проводят спасательные работы на трассах южного направления - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 фев — РИА Новости. В Челябинской области сотрудники ГИБДД эвакуировали более 50 туристов из Тюмени, которые ночью, в сильную метель, застряли на трассе в автобусе. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"Инспекторы ГИБДД пришли на помощь пассажирам автобуса, застрявшего в снегу на 102-м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск. Транспортное средство с туристами следовало из курорта Абзаково в Тюмень. В салоне автобуса находились 52 пассажира, в том числе шестеро детей", — говорится в сообщении.

Инспекторы ГИБДД получили сообщение о застрявшем в снегу автобусе около трех часов ночи по местному времени (1:00 мск). Из-за того что дорогу замело снегом, добраться до туристов удалось лишь днем с помощью спецтехники. Автобус вытащили из снега, и водитель смог продолжить путь.
Патрульный автомобиль ГИБДД сопроводил автобус в село Степное (Пластовский район), где пассажиров разместили на ночлег и обеспечили горячим питанием.
В ГУМВД отметили, что сотрудники Госавтоинспекции работают в усиленном режиме, помогая водителям и пассажирам, застрявшим на дорогах в мороз и сильную метель. По данным областного главка МЧС, они уже оказали помощь почти 1,3 тысячи человек.
 
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