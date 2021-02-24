В Челябинской области спасли туристов, которые провели ночь в автобусе
15:45 24.02.2021 (обновлено: 17:35 24.02.2021)
© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской областиСотрудники подразделений Главного управления МЧС России по Челябинской области проводят спасательные работы на трассах южного направления
© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской области
ЧЕЛЯБИНСК, 24 фев — РИА Новости. В Челябинской области сотрудники ГИБДД эвакуировали более 50 туристов из Тюмени, которые ночью, в сильную метель, застряли на трассе в автобусе. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
"Инспекторы ГИБДД пришли на помощь пассажирам автобуса, застрявшего в снегу на 102-м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск. Транспортное средство с туристами следовало из курорта Абзаково в Тюмень. В салоне автобуса находились 52 пассажира, в том числе шестеро детей", — говорится в сообщении.
Инспекторы ГИБДД получили сообщение о застрявшем в снегу автобусе около трех часов ночи по местному времени (1:00 мск). Из-за того что дорогу замело снегом, добраться до туристов удалось лишь днем с помощью спецтехники. Автобус вытащили из снега, и водитель смог продолжить путь.
Патрульный автомобиль ГИБДД сопроводил автобус в село Степное (Пластовский район), где пассажиров разместили на ночлег и обеспечили горячим питанием.
В ГУМВД отметили, что сотрудники Госавтоинспекции работают в усиленном режиме, помогая водителям и пассажирам, застрявшим на дорогах в мороз и сильную метель. По данным областного главка МЧС, они уже оказали помощь почти 1,3 тысячи человек.