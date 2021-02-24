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В Челябинской области спасли туристов, которые провели ночь в автобусе

В Челябинской области спасли туристов, которые провели ночь в автобусе

В Челябинской области сотрудники ГИБДД эвакуировали более 50 туристов из Тюмени, которые ночью, в сильную метель, застряли на трассе в автобусе. Об этом... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T15:45

2021-02-24T15:45

2021-02-24T17:35

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 фев — РИА Новости. В Челябинской области сотрудники ГИБДД эвакуировали более 50 туристов из Тюмени, которые ночью, в сильную метель, застряли на трассе в автобусе. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.Инспекторы ГИБДД получили сообщение о застрявшем в снегу автобусе около трех часов ночи по местному времени (1:00 мск). Из-за того что дорогу замело снегом, добраться до туристов удалось лишь днем с помощью спецтехники. Автобус вытащили из снега, и водитель смог продолжить путь.Патрульный автомобиль ГИБДД сопроводил автобус в село Степное (Пластовский район), где пассажиров разместили на ночлег и обеспечили горячим питанием.В ГУМВД отметили, что сотрудники Госавтоинспекции работают в усиленном режиме, помогая водителям и пассажирам, застрявшим на дорогах в мороз и сильную метель. По данным областного главка МЧС, они уже оказали помощь почти 1,3 тысячи человек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сильная метель в Челябинской области Около 700 человек оказались заблокированы на дорогах из-за метели в Челябинской области. Закрыты региональные трассы, аэропорт, 70 населенных пунктов остались без света. 2021-02-24T15:45 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, тюмень, челябинская область, происшествия