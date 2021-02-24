https://ria.ru/20210224/shtraf-1598783821.html

Жителя Якутии оштрафовали на сто тысяч рублей за фото Гитлера в соцсетях

Жителя Якутии оштрафовали на сто тысяч рублей за фото Гитлера в соцсетях

Суд в Якутии по статье о реабилитации нацизма оштрафовал на 100 тысяч рублей местного жителя, разместившего фото Адольфа Гитлера на своей странице в соцсети,... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T14:53

2021-02-24T14:53

2021-02-24T14:53

республика саха (якутия)

генеральная прокуратура рф

адольф гитлер

происшествия

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Суд в Якутии по статье о реабилитации нацизма оштрафовал на 100 тысяч рублей местного жителя, разместившего фото Адольфа Гитлера на своей странице в соцсети, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.Как установлено в суде, мужчина 4 мая 2020 года на своей странице в соцсети разместил изображение Гитлера. Фотография сопровождалась надписями, оправдывающими нацизм."Таким образом, он, отрицая факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси от 1 октября 1946 года, одобрив участие Гитлера в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в годы Второй мировой войны, совершил реабилитацию нацизма", - отметили в ведомстве.Уголовное дело по ходатайству подсудимого рассматривалось в особом порядке. Вину в совершенном преступлении он признал полностью, раскаялся в содеянном.Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил мужчине штраф в 100 тысяч рублей.Приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20201202/srok-1587356179.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), генеральная прокуратура рф, адольф гитлер, происшествия