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Жителя Якутии оштрафовали на сто тысяч рублей за фото Гитлера в соцсетях
Жителя Якутии оштрафовали на сто тысяч рублей за фото Гитлера в соцсетях
Суд в Якутии по статье о реабилитации нацизма оштрафовал на 100 тысяч рублей местного жителя, разместившего фото Адольфа Гитлера на своей странице в соцсети,... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T14:53
2021-02-24T14:53
2021-02-24T14:53
республика саха (якутия)
генеральная прокуратура рф
адольф гитлер
происшествия
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Суд в Якутии по статье о реабилитации нацизма оштрафовал на 100 тысяч рублей местного жителя, разместившего фото Адольфа Гитлера на своей странице в соцсети, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.Как установлено в суде, мужчина 4 мая 2020 года на своей странице в соцсети разместил изображение Гитлера. Фотография сопровождалась надписями, оправдывающими нацизм."Таким образом, он, отрицая факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси от 1 октября 1946 года, одобрив участие Гитлера в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в годы Второй мировой войны, совершил реабилитацию нацизма", - отметили в ведомстве.Уголовное дело по ходатайству подсудимого рассматривалось в особом порядке. Вину в совершенном преступлении он признал полностью, раскаялся в содеянном.Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил мужчине штраф в 100 тысяч рублей.Приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20201202/srok-1587356179.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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республика саха (якутия), генеральная прокуратура рф, адольф гитлер, происшествия
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости.
Суд в Якутии по статье о реабилитации нацизма оштрафовал на 100 тысяч рублей местного жителя, разместившего фото Адольфа Гитлера
на своей странице в соцсети, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ
.
"Верховный суд Республики Саха (Якутия) вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - говорится в сообщении.
Как установлено в суде, мужчина 4 мая 2020 года на своей странице в соцсети разместил изображение Гитлера. Фотография сопровождалась надписями, оправдывающими нацизм.
"Таким образом, он, отрицая факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси от 1 октября 1946 года, одобрив участие Гитлера в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в годы Второй мировой войны, совершил реабилитацию нацизма", - отметили в ведомстве.
Уголовное дело по ходатайству подсудимого рассматривалось в особом порядке. Вину в совершенном преступлении он признал полностью, раскаялся в содеянном.
Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил мужчине штраф в 100 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.