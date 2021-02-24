Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210224/shtraf-1598783821.html
Жителя Якутии оштрафовали на сто тысяч рублей за фото Гитлера в соцсетях
Жителя Якутии оштрафовали на сто тысяч рублей за фото Гитлера в соцсетях
Суд в Якутии по статье о реабилитации нацизма оштрафовал на 100 тысяч рублей местного жителя, разместившего фото Адольфа Гитлера на своей странице в соцсети,... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T14:53
2021-02-24T14:53
республика саха (якутия)
генеральная прокуратура рф
адольф гитлер
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_1aa6466e129adf64479df2477053c120.jpg
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Суд в Якутии по статье о реабилитации нацизма оштрафовал на 100 тысяч рублей местного жителя, разместившего фото Адольфа Гитлера на своей странице в соцсети, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.Как установлено в суде, мужчина 4 мая 2020 года на своей странице в соцсети разместил изображение Гитлера. Фотография сопровождалась надписями, оправдывающими нацизм."Таким образом, он, отрицая факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси от 1 октября 1946 года, одобрив участие Гитлера в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в годы Второй мировой войны, совершил реабилитацию нацизма", - отметили в ведомстве.Уголовное дело по ходатайству подсудимого рассматривалось в особом порядке. Вину в совершенном преступлении он признал полностью, раскаялся в содеянном.Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил мужчине штраф в 100 тысяч рублей.Приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20201202/srok-1587356179.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_0dbf5f8d6053c58704c40b7ad741a817.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика саха (якутия), генеральная прокуратура рф, адольф гитлер, происшествия

Жителя Якутии оштрафовали на сто тысяч рублей за фото Гитлера в соцсетях

14:53 24.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Суд в Якутии по статье о реабилитации нацизма оштрафовал на 100 тысяч рублей местного жителя, разместившего фото Адольфа Гитлера на своей странице в соцсети, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"Верховный суд Республики Саха (Якутия) вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - говорится в сообщении.
Как установлено в суде, мужчина 4 мая 2020 года на своей странице в соцсети разместил изображение Гитлера. Фотография сопровождалась надписями, оправдывающими нацизм.
"Таким образом, он, отрицая факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси от 1 октября 1946 года, одобрив участие Гитлера в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в годы Второй мировой войны, совершил реабилитацию нацизма", - отметили в ведомстве.
Уголовное дело по ходатайству подсудимого рассматривалось в особом порядке. Вину в совершенном преступлении он признал полностью, раскаялся в содеянном.
Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил мужчине штраф в 100 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
Мухаммед Эль-Айюби - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря 2020, 15:23
Житель Казани получил условный срок за фото Гитлера в "Бессмертном полку"
 
Республика Саха (Якутия)Генеральная прокуратура РФАдольф ГитлерПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Названы пять частых ошибок водителей при покупке нового авто
04:27Пожаловавшаяся на зарплату врач из Находки заявила о порче ее авто
04:26Врач-диетолог рассказала, кому нельзя есть супы-пюре
04:25Малышева назвала продукты для восполнения дефицита витамина A
04:11Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию вернутся морозы
04:06Названы профессии с самыми большими сложностями на рынке труда
03:51Жителя Забайкалья приговорили к восьми годам колонии за госизмену
03:42Источник рассказал о беспрецедентных возможностях "Арматы"
03:30Иммунолог оценил вероятность новой волны коронавируса в Москве
03:26Жертва "скопинского маньяка" прокомментировала его скорое освобождение
03:23Вильфанд прокомментировал сообщения о глобальном похолодании
03:21Метеозависимым людям посоветовали простой способ улучшить самочувствие
03:13Байден отменил указ Трампа об ограничении на въезд в США иностранцев
02:28Познер объяснил свои слова о "трагедии" для России из-за православия
02:12Автоэксперт назвал неожиданную ошибку при парковке машины
02:11Косметолог дала совет, как спать для сохранения красоты и молодости
02:10В США мужчина признался, что убил свою соседку и приготовил ее сердце
01:57Мадуро поставил ультиматум ЕС
01:52Посол оценил совместные усилия России и Аргентины в борьбе с COVID-19
01:38В двух городах Испании произошли беспорядки из-за ареста рэпера
Лента новостейМолния