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СК завел дело после смерти четырех человек при пожаре в Подмосковье
СК завел дело после смерти четырех человек при пожаре в Подмосковье
Следователи завели уголовное дело после пожара в частном доме в Подмосковье, где погибли четыре человека, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T09:55
2021-02-24T09:55
россия
ольга врадий
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после пожара в частном доме в Подмосковье, где погибли четыре человека, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.Пожар произошел 22 февраля в одном из частных домой в деревне Пешково, где проживала семья с тремя несовершеннолетними детьми. После ликвидации огня были обнаружены тела четырех погибших, из которых два ребенка. Была госпитализирована 8-летняя девочка.Она добавила, что, по предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
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россия, ольга врадий, московская область (подмосковье), происшествия

СК завел дело после смерти четырех человек при пожаре в Подмосковье

09:55 24.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Александр Кожохин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после пожара в частном доме в Подмосковье, где погибли четыре человека, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Пожар произошел 22 февраля в одном из частных домой в деревне Пешково, где проживала семья с тремя несовершеннолетними детьми. После ликвидации огня были обнаружены тела четырех погибших, из которых два ребенка. Была госпитализирована 8-летняя девочка.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
09:44
В Тольятти ребенок погиб при пожаре на складе
"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - сказала Врадий журналистам.
Она добавила, что, по предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
 
РоссияОльга ВрадийМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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