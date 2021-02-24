https://ria.ru/20210224/pozhar-1598719144.html

СК завел дело после смерти четырех человек при пожаре в Подмосковье

СК завел дело после смерти четырех человек при пожаре в Подмосковье

Следователи завели уголовное дело после пожара в частном доме в Подмосковье, где погибли четыре человека, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T09:55

2021-02-24T09:55

2021-02-24T09:55

россия

ольга врадий

московская область (подмосковье)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:18:3000:1706_1920x0_80_0_0_5092ce35083ff8adda6ebcd2e4a9388d.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после пожара в частном доме в Подмосковье, где погибли четыре человека, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.Пожар произошел 22 февраля в одном из частных домой в деревне Пешково, где проживала семья с тремя несовершеннолетними детьми. После ликвидации огня были обнаружены тела четырех погибших, из которых два ребенка. Была госпитализирована 8-летняя девочка.Она добавила, что, по предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

https://ria.ru/20210224/rebenok-1598718116.html

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ольга врадий, московская область (подмосковье), происшествия