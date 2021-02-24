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Умер актер Дмитрий Писаренко
Умер актер Дмитрий Писаренко
Умер российский актер Дмитрий Писаренко, ему был 61 год. Сначала об этом сообщили СМИ, позже информацию подтвердила жена. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T09:48
2021-02-24T09:48
2021-02-24T13:43
культура
дмитрий писаренко
россия
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Умер российский актер Дмитрий Писаренко, ему был 61 год. Сначала об этом сообщили СМИ, позже информацию подтвердила жена."У нас в семье случилось горе: Дмитрия Валентиновича Писаренко больше нет. Сердце. С трудом нашла силы об этом написать", — написала Лариса Бережная в Facebook.Артист перестал выходить на связь с родственниками, тело нашли в квартире после того, как полиция вскрыла дверь.Писаренко родился 16 мая 1959 года. В 1980 году он окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.Актер известен зрителям по ролям Ф. А. Люлюкова в "Ревизоре" (1985 год), Шувалова в сериале "Михайло Ломоносов" (1984-й), а также Федора Басманова в фильме "Иван Грозный" (1991 год).
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дмитрий писаренко, россия
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости.
Умер российский актер Дмитрий Писаренко
, ему был 61 год. Сначала об этом сообщили СМИ, позже информацию подтвердила жена.
"У нас в семье случилось горе: Дмитрия Валентиновича Писаренко больше нет. Сердце. С трудом нашла силы об этом написать", — написала Лариса Бережная в Facebook
.
Артист перестал выходить на связь с родственниками, тело нашли в квартире после того, как полиция вскрыла дверь.
Писаренко родился 16 мая 1959 года. В 1980 году он окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.
Актер известен зрителям по ролям Ф. А. Люлюкова в "Ревизоре" (1985 год), Шувалова в сериале "Михайло Ломоносов" (1984-й), а также Федора Басманова в фильме "Иван Грозный" (1991 год).