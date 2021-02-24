https://ria.ru/20210224/pisarenko-1598717524.html

Умер актер Дмитрий Писаренко

Умер актер Дмитрий Писаренко

Умер российский актер Дмитрий Писаренко, ему был 61 год. Сначала об этом сообщили СМИ, позже информацию подтвердила жена. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T09:48

2021-02-24T09:48

2021-02-24T13:43

культура

дмитрий писаренко

россия

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Умер российский актер Дмитрий Писаренко, ему был 61 год. Сначала об этом сообщили СМИ, позже информацию подтвердила жена."У нас в семье случилось горе: Дмитрия Валентиновича Писаренко больше нет. Сердце. С трудом нашла силы об этом написать", — написала Лариса Бережная в Facebook.Артист перестал выходить на связь с родственниками, тело нашли в квартире после того, как полиция вскрыла дверь.Писаренко родился 16 мая 1959 года. В 1980 году он окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.Актер известен зрителям по ролям Ф. А. Люлюкова в "Ревизоре" (1985 год), Шувалова в сериале "Михайло Ломоносов" (1984-й), а также Федора Басманова в фильме "Иван Грозный" (1991 год).

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий писаренко, россия