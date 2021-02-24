https://ria.ru/20210224/novosibirsk-1598715022.html

В Новосибирске почтальону дали условный срок за хищение выплат ветеранам

В Новосибирске почтальону дали условный срок за хищение выплат ветеранам

Первомайский районный суд Новосибирска признал женщину-почтальона виновной в хищении президентских выплат ветеранам Великой Отечественной войны в связи с... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T09:17

2021-02-24T09:17

2021-02-24T09:17

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НОВОСИБИРСК, 24 фев – РИА Новости. Первомайский районный суд Новосибирска признал женщину-почтальона виновной в хищении президентских выплат ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 75-летием Победы и приговорил к трем годам лишения свободы условно, сообщает суд в среду."Окончательно назначено Лихолат О. наказание в виде лишения свободы сроком на три года. В соответствии с частью 3 статьи 73 УК РФ назначенное Лихолат О. наказание считать условным с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении.Согласно поступившим в суд данными следствия, с 7 апреля по 7 мая 2020 года почтальон первого класса Оксана Лихолат, используя свое служебное положение, воспользовалась поручением на доставку пенсий и соцвыплат, подделала подписи шести ветеранов и похитила полагающиеся им выплаты на общую сумму почти 155 тысяч рублей.В итоге суд признал женщину виновной по пяти эпизодам преступлений. Также суд удовлетворил исковые требования "Почты России" и взыскал в пользу УФПС Новосибирской области АО "Почта России" почти 155 тысяч рублей в счет возмещения ущерба.Ранее президент РФ подписал указ, согласно которому в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне в апреле-мае 2020 года были назначены единовременные выплаты в размере 75 и 50 тысяч рублей ветеранам войны, вдовам, инвалидам, узникам концлагерей, труженикам тыла.

https://ria.ru/20210218/khischenie-1598042662.html

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россия, почта россии, новосибирск, новосибирская область, общество