https://ria.ru/20210224/novosibirsk-1598715022.html
В Новосибирске почтальону дали условный срок за хищение выплат ветеранам
В Новосибирске почтальону дали условный срок за хищение выплат ветеранам
Первомайский районный суд Новосибирска признал женщину-почтальона виновной в хищении президентских выплат ветеранам Великой Отечественной войны в связи с... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T09:17
2021-02-24T09:17
2021-02-24T09:17
россия
почта россии
новосибирск
новосибирская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg
НОВОСИБИРСК, 24 фев – РИА Новости. Первомайский районный суд Новосибирска признал женщину-почтальона виновной в хищении президентских выплат ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 75-летием Победы и приговорил к трем годам лишения свободы условно, сообщает суд в среду."Окончательно назначено Лихолат О. наказание в виде лишения свободы сроком на три года. В соответствии с частью 3 статьи 73 УК РФ назначенное Лихолат О. наказание считать условным с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении.Согласно поступившим в суд данными следствия, с 7 апреля по 7 мая 2020 года почтальон первого класса Оксана Лихолат, используя свое служебное положение, воспользовалась поручением на доставку пенсий и соцвыплат, подделала подписи шести ветеранов и похитила полагающиеся им выплаты на общую сумму почти 155 тысяч рублей.В итоге суд признал женщину виновной по пяти эпизодам преступлений. Также суд удовлетворил исковые требования "Почты России" и взыскал в пользу УФПС Новосибирской области АО "Почта России" почти 155 тысяч рублей в счет возмещения ущерба.Ранее президент РФ подписал указ, согласно которому в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне в апреле-мае 2020 года были назначены единовременные выплаты в размере 75 и 50 тысяч рублей ветеранам войны, вдовам, инвалидам, узникам концлагерей, труженикам тыла.
https://ria.ru/20210218/khischenie-1598042662.html
https://ria.ru/20210217/khischenie-1597823635.html
россия
новосибирск
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, почта россии, новосибирск, новосибирская область, общество