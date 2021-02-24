Мясников рассказал, как вакцины влияют на мутации коронавируса
09:32 24.02.2021 (обновлено: 12:40 24.02.2021)
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале рассказал о будущем коронавируса.
Он назвал появление новых штаммов обычным процессом и спрогнозировал, что он продолжится.
"Мутации происходят постоянно, но, чтобы им закрепиться, надо пройти тот самый "естественный отбор". Вирус по определению должен эволюционировать так, чтобы быстрее распространяться и становиться менее агрессивным", — отметил Мясников.
Эксперт подчеркнул, что современные вакцины способны противостоять новым вариантам инфекции. При этом антитела нейтрализуют белковый "шип" вируса целиком, а не отдельные его компоненты, подвергающиеся мутациям.
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Мясников заявил, что коронавирус неизбежно ждет судьба других болезней, провоцировавших пандемии.
"Была "Испанка", был "Гонконгский грипп, однако сегодня грипп особо никого не пугает (зря, кстати). Коронавирус ждёт такая же эволюция. Теперь это часть нашего бытия, и, конечно, станут привычными регулярные вакцинации", — заключил врач.
На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России еще не обнаружили образцов южноафриканского и бразильского штаммов коронавируса. Она также добавила, что есть лишь единичные случаи заражения британским вариантом COVID-19. При этом вакцины "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" доказали свою эффективность против него.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 111,4 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 112 миллионов. Почти два с половиной миллиона человек стали жертвами пандемии.