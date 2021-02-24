https://ria.ru/20210224/mutatsiya-1598716428.html

Мясников рассказал, как вакцины влияют на мутации коронавируса

Мясников рассказал, как вакцины влияют на мутации коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале рассказал о будущем коронавируса. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T09:32

2021-02-24T09:32

2021-02-24T12:40

распространение коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале рассказал о будущем коронавируса.Он назвал появление новых штаммов обычным процессом и спрогнозировал, что он продолжится.Эксперт подчеркнул, что современные вакцины способны противостоять новым вариантам инфекции. При этом антитела нейтрализуют белковый "шип" вируса целиком, а не отдельные его компоненты, подвергающиеся мутациям.Мясников заявил, что коронавирус неизбежно ждет судьба других болезней, провоцировавших пандемии.На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России еще не обнаружили образцов южноафриканского и бразильского штаммов коронавируса. Она также добавила, что есть лишь единичные случаи заражения британским вариантом COVID-19. При этом вакцины "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" доказали свою эффективность против него.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 111,4 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 112 миллионов. Почти два с половиной миллиона человек стали жертвами пандемии.

https://radiosputnik.ria.ru/20210216/koronavirus-1597627106.html

https://ria.ru/20210212/koronavirus-1597170735.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество