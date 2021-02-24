Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210224/mutatsiya-1598716428.html
Мясников рассказал, как вакцины влияют на мутации коронавируса
Мясников рассказал, как вакцины влияют на мутации коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале рассказал о будущем коронавируса. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T09:32
2021-02-24T12:40
распространение коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571837290_0:212:2925:1857_1920x0_80_0_0_a1060599905d05b6715040f9b2aa2210.jpg
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале рассказал о будущем коронавируса.Он назвал появление новых штаммов обычным процессом и спрогнозировал, что он продолжится.Эксперт подчеркнул, что современные вакцины способны противостоять новым вариантам инфекции. При этом антитела нейтрализуют белковый "шип" вируса целиком, а не отдельные его компоненты, подвергающиеся мутациям.Мясников заявил, что коронавирус неизбежно ждет судьба других болезней, провоцировавших пандемии.На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России еще не обнаружили образцов южноафриканского и бразильского штаммов коронавируса. Она также добавила, что есть лишь единичные случаи заражения британским вариантом COVID-19. При этом вакцины "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" доказали свою эффективность против него.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 111,4 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 112 миллионов. Почти два с половиной миллиона человек стали жертвами пандемии.
https://radiosputnik.ria.ru/20210216/koronavirus-1597627106.html
https://ria.ru/20210212/koronavirus-1597170735.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571837290_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_0ca85366a551011bd150c232beeb848b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Мясников рассказал, как вакцины влияют на мутации коронавируса

09:32 24.02.2021 (обновлено: 12:40 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале рассказал о будущем коронавируса.
Он назвал появление новых штаммов обычным процессом и спрогнозировал, что он продолжится.

"Мутации происходят постоянно, но, чтобы им закрепиться, надо пройти тот самый "естественный отбор". Вирус по определению должен эволюционировать так, чтобы быстрее распространяться и становиться менее агрессивным", — отметил Мясников.

Эксперт подчеркнул, что современные вакцины способны противостоять новым вариантам инфекции. При этом антитела нейтрализуют белковый "шип" вируса целиком, а не отдельные его компоненты, подвергающиеся мутациям.
Специалисты отдела разработок на предприятии компании БиоВитрум - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 08:45
По миру распространяется очередная "тревожная" мутация коронавируса
Мясников заявил, что коронавирус неизбежно ждет судьба других болезней, провоцировавших пандемии.

"Была "Испанка", был "Гонконгский грипп, однако сегодня грипп особо никого не пугает (зря, кстати). Коронавирус ждёт такая же эволюция. Теперь это часть нашего бытия, и, конечно, станут привычными регулярные вакцинации", — заключил врач.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России еще не обнаружили образцов южноафриканского и бразильского штаммов коронавируса. Она также добавила, что есть лишь единичные случаи заражения британским вариантом COVID-19. При этом вакцины "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" доказали свою эффективность против него.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 111,4 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 112 миллионов. Почти два с половиной миллиона человек стали жертвами пандемии.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 11:44Распространение коронавируса
Названо заболевание, которое может привести к мутации коронавируса
 
Распространение коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:07ОНК опровергла сообщения о давлении на Навального в СИЗО
14:07Жена получила после развода почти восемь тысяч долларов за работу по дому
14:07Глава Wildberries вошла в число 15 богатейших россиян
14:05В латвийском Екабпилсе с мемориала советским войнам украли пушку
14:04Матвиенко предложила повысить экологическую ответственность бизнеса
14:03В Берлине прокомментировали украинские санкции против Медведчука
13:56В Тверской области иномарка попала под грузовик, три человека погибли
13:54Исследование показало, где за рубежом чаще всего нарушаются права россиян
13:54В России закрыли первое дело о фейках про коронавирус
13:54В Чехии заявили о надвигающейся катастрофе из-за COVID-19
13:54Экипаж МКС временно заделал несколько возможных мест утечки воздуха
13:54За оскорбление ветеранов предложили сажать на срок до пяти лет
13:48В России запретят использовать уменьшенные дорожные знаки
13:48Захарова рассказала об унижении Евросоюза
13:46В США рассказали, как учения НАТО чуть не вызвали ядерную войну с СССР
13:41В Новосибирске завели дело после избиения мальчика за отказ снять брекеты
13:38Мишустин назвал отрасли, которые не восстановились до докризисного уровня
13:35Матвиенко рассказала о "постковидном периоде" в России
13:32Жителей Челябинской области предупредили об аномально холодной погоде
13:26Стала известна причина смерти актера Дмитрия Писаренко
Лента новостейМолния