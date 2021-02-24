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В Новгородской области нашли тело младенца в выгребной яме
В Новгородской области нашли тело младенца в выгребной яме
Тело новорожденного ребёнка обнаружено в выгребной яме на территории частного дома в селе Мошенское Новгородской области, ведется проверка, сообщает... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T17:12
2021-02-24T17:12
2021-02-24T17:12
следственный комитет россии (ск рф)
новгородская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев – РИА Новости. Тело новорожденного ребёнка обнаружено в выгребной яме на территории частного дома в селе Мошенское Новгородской области, ведется проверка, сообщает пресс-служба областного управления СК РФ."(В среду) 24 февраля в выгребной яме на территории частного дома в селе Мошенское Новгородской области обнаружено тело новорожденного ребёнка", - говорится в сообщении.Следственные органы ведут доследственную проверку.
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следственный комитет россии (ск рф), новгородская область, происшествия