https://ria.ru/20210224/mladenets-1598812889.html

В Новгородской области нашли тело младенца в выгребной яме

В Новгородской области нашли тело младенца в выгребной яме

Тело новорожденного ребёнка обнаружено в выгребной яме на территории частного дома в селе Мошенское Новгородской области, ведется проверка, сообщает... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T17:12

2021-02-24T17:12

2021-02-24T17:12

следственный комитет россии (ск рф)

новгородская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев – РИА Новости. Тело новорожденного ребёнка обнаружено в выгребной яме на территории частного дома в селе Мошенское Новгородской области, ведется проверка, сообщает пресс-служба областного управления СК РФ."(В среду) 24 февраля в выгребной яме на территории частного дома в селе Мошенское Новгородской области обнаружено тело новорожденного ребёнка", - говорится в сообщении.Следственные органы ведут доследственную проверку.

https://ria.ru/20210218/mladenets-1597939507.html

новгородская область

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), новгородская область, происшествия