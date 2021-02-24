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Лавров рассказал об опасности фейковых агрессивных кампаний в СМИ
Лавров рассказал об опасности фейковых агрессивных кампаний в СМИ
РФ озабочена той легкостью, с которой псевдопоборники демократии используют подростков и детей в политических целях, это недопустимо, заявил глава МИД России... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T11:46
2021-02-24T11:50
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. РФ озабочена той легкостью, с которой псевдопоборники демократии используют подростков и детей в политических целях, это недопустимо, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Сегодня глобальное медийное пространство становится местом решения узкокорыстных геополитических проблем", - сказал Лавров, выступая на 46-й сессии Совета ООН по правам человека.Он подчеркнул, что фейковые агрессивные кампании в СМИ "расшатывают внутриполитическую стабильность в суверенных государствах, провоцируют беспорядки и акты насилия".Ранее комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне обсудила прошедшие в Москве несогласованные акции и вовлечение в них детей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва намерена отправить в международные организации подготовленный Госдумой материалы с примерами вмешательства во внутренние дела России извне, в том числе демонстрирующие поддержку из-за рубежа незаконных акций протеста.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире

Лавров рассказал об опасности фейковых агрессивных кампаний в СМИ

11:46 24.02.2021 (обновлено: 11:50 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. РФ озабочена той легкостью, с которой псевдопоборники демократии используют подростков и детей в политических целях, это недопустимо, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Сегодня глобальное медийное пространство становится местом решения узкокорыстных геополитических проблем", - сказал Лавров, выступая на 46-й сессии Совета ООН по правам человека.
Он подчеркнул, что фейковые агрессивные кампании в СМИ "расшатывают внутриполитическую стабильность в суверенных государствах, провоцируют беспорядки и акты насилия".
"Особую озабоченность вызывает та легкость, с которой псевдопоборники демократии безответственно используют в своих политических целях подростков и детей. Это недопустимо", - заявил министр.
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Ранее комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне обсудила прошедшие в Москве несогласованные акции и вовлечение в них детей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва намерена отправить в международные организации подготовленный Госдумой материалы с примерами вмешательства во внутренние дела России извне, в том числе демонстрирующие поддержку из-за рубежа незаконных акций протеста.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
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