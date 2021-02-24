https://ria.ru/20210224/lavrov-1598742474.html

Лавров рассказал об опасности фейковых агрессивных кампаний в СМИ

Лавров рассказал об опасности фейковых агрессивных кампаний в СМИ

РФ озабочена той легкостью, с которой псевдопоборники демократии используют подростков и детей в политических целях, это недопустимо, заявил глава МИД России... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T11:46

2021-02-24T11:46

2021-02-24T11:50

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. РФ озабочена той легкостью, с которой псевдопоборники демократии используют подростков и детей в политических целях, это недопустимо, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Сегодня глобальное медийное пространство становится местом решения узкокорыстных геополитических проблем", - сказал Лавров, выступая на 46-й сессии Совета ООН по правам человека.Он подчеркнул, что фейковые агрессивные кампании в СМИ "расшатывают внутриполитическую стабильность в суверенных государствах, провоцируют беспорядки и акты насилия".Ранее комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне обсудила прошедшие в Москве несогласованные акции и вовлечение в них детей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва намерена отправить в международные организации подготовленный Госдумой материалы с примерами вмешательства во внутренние дела России извне, в том числе демонстрирующие поддержку из-за рубежа незаконных акций протеста.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html

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сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире