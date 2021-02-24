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Путин призвал рационально использовать средства на борьбу с коронавирусом
Путин призвал рационально использовать средства на борьбу с коронавирусом
Средства, в том числе на борьбу с коронавирусом, должны использоваться рационально, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на коллегии... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T14:48
2021-02-24T14:48
2021-02-24T14:59
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здоровье - общество
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Средства, в том числе на борьбу с коронавирусом, должны использоваться рационально, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин