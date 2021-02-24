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Распространение коронавируса
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Путин призвал рационально использовать средства на борьбу с коронавирусом
Путин призвал рационально использовать средства на борьбу с коронавирусом
Средства, в том числе на борьбу с коронавирусом, должны использоваться рационально, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на коллегии... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T14:48
2021-02-24T14:59
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Средства, в том числе на борьбу с коронавирусом, должны использоваться рационально, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин

Путин призвал рационально использовать средства на борьбу с коронавирусом

14:48 24.02.2021 (обновлено: 14:59 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Средства, в том числе на борьбу с коронавирусом, должны использоваться рационально, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).
"Особо обращаю внимание на пресечение хищений и нецелевого использования бюджетных средств, в первую очередь выделяемых на строительство стратегических объектов, на госпрограммы и гособоронзаказ, на борьбу с коронавирусной инфекцией. Все эти средства должны использоваться рационально, в строгом соответствии с целями, на которые они выделяются", - сказал он.
 
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