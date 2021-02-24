Путин призвал рационально использовать средства на борьбу с коронавирусом

"Особо обращаю внимание на пресечение хищений и нецелевого использования бюджетных средств, в первую очередь выделяемых на строительство стратегических объектов, на госпрограммы и гособоронзаказ, на борьбу с коронавирусной инфекцией. Все эти средства должны использоваться рационально, в строгом соответствии с целями, на которые они выделяются", - сказал он.