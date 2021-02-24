В Югре продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкСотрудница поликлиники измеряет температуру посетительницы в связи с угрозой распространения коронавируса
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 фев - РИА Новости. Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе из-за распространения коронавируса будет продлен до 31 марта для пожилых граждан старше 65 лет, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями, сообщила глава региона Наталья Комарова.
Режим обязательной самоизоляции исключительно для указанных категорий жителей действует в Югре с 8 августа.
"Согласно проекту документа, о котором я говорила выше... до 31 марта продлевается режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями, беременных и людей с пониженным иммунитетом", - сказала Комарова в среду в ходе заседания регионального оперштаба.
Губернатор автономного округа также отметила, что в регионе от COVID-19 вакцинировали препаратом "Спутник V" около 39 тысяч человек, полностью завершили иммунизацию чуть более 16 тысяч югорчан. При этом в листе ожидания на вакцинацию в больницах Югры находятся примерно 18 тысяч человек.
Коронавирус в Югре с начала распространения инфекции лабораторно подтвержден у 51 тысячи человек, выздоровели 48,6 тысячи из них, скончались 734 пациента с COVID-19.