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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210224/koronavirus-1598761033.html
В Югре продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Югре продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе из-за распространения коронавируса будет продлен до 31 марта для пожилых граждан старше 65... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T12:57
2021-02-24T12:57
распространение коронавируса
коронавирус в россии
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
общество
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 фев - РИА Новости. Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе из-за распространения коронавируса будет продлен до 31 марта для пожилых граждан старше 65 лет, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями, сообщила глава региона Наталья Комарова.Режим обязательной самоизоляции исключительно для указанных категорий жителей действует в Югре с 8 августа.Губернатор автономного округа также отметила, что в регионе от COVID-19 вакцинировали препаратом "Спутник V" около 39 тысяч человек, полностью завершили иммунизацию чуть более 16 тысяч югорчан. При этом в листе ожидания на вакцинацию в больницах Югры находятся примерно 18 тысяч человек.Коронавирус в Югре с начала распространения инфекции лабораторно подтвержден у 51 тысячи человек, выздоровели 48,6 тысячи из них, скончались 734 пациента с COVID-19.
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коронавирус в россии, ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, общество

В Югре продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

12:57 24.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкСотрудница поликлиники измеряет температуру посетительницы в связи с угрозой распространения коронавируса
Сотрудница поликлиники измеряет температуру посетительницы в связи с угрозой распространения коронавируса - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 фев - РИА Новости. Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе из-за распространения коронавируса будет продлен до 31 марта для пожилых граждан старше 65 лет, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями, сообщила глава региона Наталья Комарова.
Режим обязательной самоизоляции исключительно для указанных категорий жителей действует в Югре с 8 августа.
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"Согласно проекту документа, о котором я говорила выше... до 31 марта продлевается режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями, беременных и людей с пониженным иммунитетом", - сказала Комарова в среду в ходе заседания регионального оперштаба.
Губернатор автономного округа также отметила, что в регионе от COVID-19 вакцинировали препаратом "Спутник V" около 39 тысяч человек, полностью завершили иммунизацию чуть более 16 тысяч югорчан. При этом в листе ожидания на вакцинацию в больницах Югры находятся примерно 18 тысяч человек.
Коронавирус в Югре с начала распространения инфекции лабораторно подтвержден у 51 тысячи человек, выздоровели 48,6 тысячи из них, скончались 734 пациента с COVID-19.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииХанты-Мансийский автономный округНаталья КомароваОбщество
 
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