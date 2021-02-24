https://ria.ru/20210224/koronavirus-1598761033.html

В Югре продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Югре продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе из-за распространения коронавируса будет продлен до 31 марта для пожилых граждан старше 65... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T12:57

2021-02-24T12:57

2021-02-24T12:57

распространение коронавируса

коронавирус в россии

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

общество

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 фев - РИА Новости. Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе из-за распространения коронавируса будет продлен до 31 марта для пожилых граждан старше 65 лет, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями, сообщила глава региона Наталья Комарова.Режим обязательной самоизоляции исключительно для указанных категорий жителей действует в Югре с 8 августа.Губернатор автономного округа также отметила, что в регионе от COVID-19 вакцинировали препаратом "Спутник V" около 39 тысяч человек, полностью завершили иммунизацию чуть более 16 тысяч югорчан. При этом в листе ожидания на вакцинацию в больницах Югры находятся примерно 18 тысяч человек.Коронавирус в Югре с начала распространения инфекции лабораторно подтвержден у 51 тысячи человек, выздоровели 48,6 тысячи из них, скончались 734 пациента с COVID-19.

https://radiosputnik.ria.ru/20210224/covid-1598727563.html

ханты-мансийский автономный округ

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коронавирус в россии, ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, общество