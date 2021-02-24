https://ria.ru/20210224/koronavirus-1598731328.html
В Москве выявили 1417 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 1417 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 1417, Санкт-Петербурге - 909, Подмосковье - 695, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T11:03
2021-02-24T11:03
2021-02-24T11:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
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общество
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 1417, Санкт-Петербурге - 909, Подмосковье - 695, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Ненецком автономном округе - 4, Чукотском автономном округе - 3, Еврейской автономной области - 3.
https://ria.ru/20210224/koronavirus-1598710815.html
москва
московская область (подмосковье)
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество