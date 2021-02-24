https://ria.ru/20210224/koronavirus-1598720926.html

Инфекционист спрогнозировал риск новой волны COVID-19

Инфекционист спрогнозировал риск новой волны COVID-19

Новая волна COVID-19 возможна при появлении серьезных мутаций вируса, сообщил РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T10:05

2021-02-24T10:05

2021-02-24T10:09

распространение коронавируса

сергей вознесенский

коронавирус в россии

рудн

общество

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Новая волна COVID-19 возможна при появлении серьезных мутаций вируса, сообщил РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Пока что, по словам инфекциониста, выявляемые практически каждую неделю мутации не приводят к всплеску новых случаев COVID-19.

https://ria.ru/20210224/mutatsiya-1598716428.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей вознесенский, коронавирус в россии, рудн, общество