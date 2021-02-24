https://ria.ru/20210224/koronavirus-1598720926.html
Инфекционист спрогнозировал риск новой волны COVID-19
Инфекционист спрогнозировал риск новой волны COVID-19
Новая волна COVID-19 возможна при появлении серьезных мутаций вируса, сообщил РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T10:05
2021-02-24T10:05
2021-02-24T10:09
распространение коронавируса
сергей вознесенский
коронавирус в россии
рудн
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596573157_0:65:3072:1793_1920x0_80_0_0_3539dfc42e321fee6f31036c40eb9ab7.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Новая волна COVID-19 возможна при появлении серьезных мутаций вируса, сообщил РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Пока что, по словам инфекциониста, выявляемые практически каждую неделю мутации не приводят к всплеску новых случаев COVID-19.
https://ria.ru/20210224/mutatsiya-1598716428.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596573157_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_c1b99041639496723c7693501b5e43d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей вознесенский, коронавирус в россии, рудн, общество